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Filenin Efeleri, Olimpiyat ikincisi Rusya’yı devirdi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ilk maçında son olimpiyat ikincisi Rusya’yı 3-1 mağlup etti. Milliler İspanya ile karşılaşacak.

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Filenin Efeleri, Olimpiyat ikincisi Rusya’yı devirdi!

A Milli Erkek Takımımız Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında son olimpiyat ikincisi Rusya'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer isimleri 19'ar sayıyla Adis ve Efe Mandıracı olurken onlara; Mert 12, Emre 11, Yiğit 8, Burak 4, Bedirhan ve Murat da 1 sayıyla eşlik etti. Millilerimiz 3 Eylül TSİ 17.00'de İspanya ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

  • Salon: Hakamets
  • Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Roy Bensimon (İsrail)
  • Rusya: Iakovlev, Kobzar, Volkov, Volvich, Kliuka, Podlesnykh, Golubev (L) (Pankov, Tetyukhin, Kurkaev)
  • Türkiye: Burak, Mert, Murat, Efe Mandıracı, Emre, Adis, Beytullah (L) Caner (L) (Mirza, Yiğit, Bedirhan, Oğulcan)
  • Setler: 27-29, 25-16, 21-25, 19-25
  • Süre: 1 saat 58 dakika (35, 27, 30, 26)
Avrupa canlı İspanya İsrail İtalya Olimpiyat Rusya TRT Türkiye