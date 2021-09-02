Filenin Efeleri, Olimpiyat ikincisi Rusya’yı devirdi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ilk maçında son olimpiyat ikincisi Rusya’yı 3-1 mağlup etti. Milliler İspanya ile karşılaşacak.

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A Milli Erkek Takımımız Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında son olimpiyat ikincisi Rusya'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer isimleri 19'ar sayıyla Adis ve Efe Mandıracı olurken onlara; Mert 12, Emre 11, Yiğit 8, Burak 4, Bedirhan ve Murat da 1 sayıyla eşlik etti. Millilerimiz 3 Eylül TSİ 17.00'de İspanya ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.