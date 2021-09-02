Filenin Efeleri, Olimpiyat ikincisi Rusya’yı devirdi!
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ilk maçında son olimpiyat ikincisi Rusya’yı 3-1 mağlup etti. Milliler İspanya ile karşılaşacak.
A Milli Erkek Takımımız Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında son olimpiyat ikincisi Rusya'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer isimleri 19'ar sayıyla Adis ve Efe Mandıracı olurken onlara; Mert 12, Emre 11, Yiğit 8, Burak 4, Bedirhan ve Murat da 1 sayıyla eşlik etti. Millilerimiz 3 Eylül TSİ 17.00'de İspanya ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
- Salon: Hakamets
- Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Roy Bensimon (İsrail)
- Rusya: Iakovlev, Kobzar, Volkov, Volvich, Kliuka, Podlesnykh, Golubev (L) (Pankov, Tetyukhin, Kurkaev)
- Türkiye: Burak, Mert, Murat, Efe Mandıracı, Emre, Adis, Beytullah (L) Caner (L) (Mirza, Yiğit, Bedirhan, Oğulcan)
- Setler: 27-29, 25-16, 21-25, 19-25
- Süre: 1 saat 58 dakika (35, 27, 30, 26)