Milli turnuvalar artık otellerde yapılmayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye şampiyonaları, ulusal turnuvalar ile milli takım sporcularının belirlenmesine yönelik uluslararası turnuvaların otellerde yapılmasını yasaklayan bir genelge yayınladı.

Tüm federasyonlara gönderilen genelgede “Bu yarışmaların bakanlığımıza veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerde yapılması gerekmektedir” denildi. Genelgede ayrıca, turnuvalara katılan kafilelerin kalacak yer için belirli otellere yönlendirilmemesi de önemle vurgulanırken, daha önce otellerde yapılacağı ilan edilmiş bu tür faaliyetler varsa da iptal edilmesi gerektiği ifade edildi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, genelge için şunları kaydetti:

“Avrupa'da hemen hemen bütün turnuvalar COVID-19 önlemleri kapsamında ertelenmesine rağmen bu dönemde Türkiye’de bazı otellerde yapılıyordu. Biz o zaman salgın koşullarında bu turnuvaların düzenlenmesinin doğru olmadığını söylemiştik. Ama salgın tehlikesine rağmen ısrarla bu turnuvalar, üstelik aynı otellerde düzenlendi. Bu durumda otel sahipleri para kazansın diye mi sporcuların sağlığı tehlikeye atılıyordu? Federasyon yöneticileri ile otel sahipleri arasında ticari bir ilişki mi vardı? Federasyonların kendi tesisleri varken bu turnuvaların otellerde yapılması büyük bir yanlıştı. Bakanlık nihayet bu yanlıştan döndü.”