Novak Djokovic depremi! Sınır dışı kararı…

Erkekler teniste dünyanın 1 numarası olan Novak Djokovic, Avustralya Açık'a katılmak için gittiği ülkede aşısız olduğu için sınır dışı edilme durumuyla karşı karşıya kaldı.

Sozcu.com.tr

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Aşı karşıtı olmasına rağmen özel bir muafiyetle Avustralya Açık turnuvasına katılmasına izin verilen Novak Djokovic, Melbourne’deki havalimanına indiğinde büyük bir şok yaşadı. Erkekler tenisinde dünyanın 1 numarası olan ve 9 kez Avustralya Açık’ı kazanan Djokovic’in ‘tıbbi muafiyet’ belgesi geçersiz sayılınca sınır dışı edilmesine karar verildi.

Avustralya Sınır Gücü’nden yapılan açıklamada, “Bay Djokovic, Avustralya’ya giriş şartlarını yerine getirmek için uygun kanıt sağlayamadı ve vizesi iptal edildi” denildi. Vizesi olmayan vatandaşlara uygulanan prosedürlerin uygulanacağı Djokovic’in gözaltında tutulacağı ve ülkeden gönderileceği de açıklamaya eklendi.

Konuyla ilgili soruşturmalar sürerken kentin havaalanındaki bir otelde sekiz saatten fazla süreyle gözaltında tutulan Djokovic, karara anında yasal bir itirazda bulundu. Ancak bugün ülkeden çıkartılması beklenen Djokovic, kararı Avrupa’ya döndüğünde alabilecek.

BAŞBAKAN GÖREVLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Durum hakkında konuşan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Djokovic’in ülkeye giriş yapabilmek için bir muafiyetinin olmadığını söyledi. Bir basın toplantısında konuşan Morrison, Sınır Kuvvetleri görevlilerine hükümetin politikalarını uyguladıkları için teşekkür etti ve Avustralya’ya girişin çifte aşılama veya tıbbi muafiyet gerektirdiğini belirtti.

“KURAL KURALDIR”

Gazetecilere demeç veren Morrison, “Böyle bir muafiyetin yürürlükte olmadığı ve sonuç olarak onun da herkesle aynı kurala tabi olduğu konusunda bilgilendirildim. Ayrıca vurgulamak istiyorum ki, nihayetinde bu yolcunun sorumluğundadır. Ziyaretçilerin, yasalarımıza uygun olarak ülkeye gelme yeterliliklerini kanıtlayabilmeleri gerekir. Bu kişilerle ilgili bir şey değil, sadece kurallara uyma meselesi ve bu nedenle bu süreçler önümüzdeki birkaç saat içinde netleşecek ve olması gerektiği gibi devam edecek” dedi.

Öte yandan Twitter’dan da bir paylaşım yapan Morrison, “Bay Djokovic’in vizesi iptal edildi. Kural kuraldır. Özellikle de sınırlarımız söz konusu olduğunda. Hiç kimse bu kuralların üzerinde değildir. Güçlü sınır politikalarımız, Avustralya’nın Covid nedeniyle en düşük ölüm oranlarından birine sahip olması için kritik öneme sahip. Tetikte olmaya devam ediyoruz” dedi.

Mr Djokovic's visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 5, 2022

DİPLOMATİK KRİZE DOĞRU…

Djokovic’in babası Srdjan ise, Avustralyalı yetkilileri oğlunu esir tutmakla suçladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de, ülkenin en önemli spor yıldızını arayarak destek oldu ve Avustralya makamlarını Djokovic’i bezdirmeye çalışmakla suçlayarak “Novak’ımıza, tüm Sırbistan’ın onunla olduğunu söyledim. Dünyanın en iyi tenisçisine yapılan bu tacizin bir an önce son verilmesi için her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Aşı karşıtı olan Djokovic, Covid’e karşı tartışmalı bir tıbbi muafiyet elde ettikten sonra nihayet Avustralya’ya gideceğini açıklayarak Salı günü yerel kamuoyunu karıştırmıştı.

NADAL: “DÜNYA YETERİNCE ACI ÇEKTİ”

Djokovic’in en önemli rakiplerinden olan İspanyol raket Rafael Nadal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sırp raketi üstü kapalı şekilde eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı: “Söyleyebileceğim tek şey, tıptan anlayanların söylediklerine inanıyorum ve bu insanlar aşı olmamız gerektiğini söylüyorsa aşı yaptırmamız gerekiyor. Bu benim bakış açım. Covid’e yakalandım. İki kez aşı oldum. Bunu yaparsanız, burada oynamak için herhangi bir probleminiz olmaz. Bence dünya kurallara uymamak için yeterince acı çekti.”

“ONUN İÇİN ÜZÜLÜYORUM AMA…”

“İsteseydi burada sorunsuz şekilde olabilir ve turnuvaya katılabilirdi. Kendi kararlarını verdi ve herkes kararını vermekte özgür. Ama bunun bazı sonuçları var. Elbette bu durum hoşuma gitmiyor. Bir şekilde onun için üzülüyorum. Ama aynı zamanda, koşulları aylar öncesinden biliyordu, bu yüzden kendi kararını verdi.”

ŞİMDİ NE OLACAK?

Djokoviz vizesi iptal edildikten sonra karara hemen itiraz etti. Ekibi, Sırp yıldızı muhtemelen Avustralya’da tutmak için öncelikle konuyla ilgili mahkeme kararı istiyor. Alternatif olarak, bugün başka bir ülkeye gidebilir. İtirazını oradan yapabilir veya turnuvaya katılmak için yeniden başvurabilir.