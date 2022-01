Novak Djokovic depremi! Sınır dışı kararı…

Aşı karşıtı olmasına rağmen özel bir muafiyetle Avustralya Açık turnuvasına katılmasına izin verilen Novak Djokovic, Melbourne’deki havalimanına indiğinde büyük bir şok yaşadı. Erkekler tenisinde dünyanın 1 numarası olan ve 9 kez Avustralya Açık’ı kazanan Djokovic’in ‘tıbbi muafiyet’ belgesi geçersiz sayılınca sınır dışı edilmesine karar verildi.

Avustralya Sınır Gücü’nden yapılan açıklamada, “Bay Djokovic, Avustralya’ya giriş şartlarını yerine getirmek için uygun kanıt sağlayamadı ve vizesi iptal edildi” denildi. Vizesi olmayan vatandaşlara uygulanan prosedürlerin uygulanacağı Djokovic’in gözaltında tutulacağı ve ülkeden gönderileceği de açıklamaya eklendi.

Konuyla ilgili soruşturmalar sürerken kentin havaalanındaki bir otelde sekiz saatten fazla süreyle gözaltında tutulan Djokovic, karara anında yasal bir itirazda bulundu. Ancak bugün ülkeden çıkartılması beklenen Djokovic, kararı Avrupa’ya döndüğünde alabilecek.

Durum hakkında konuşan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Djokovic’in ülkeye giriş yapabilmek için bir muafiyetinin olmadığını söyledi. Bir basın toplantısında konuşan Morrison, Sınır Kuvvetleri görevlilerine hükümetin politikalarını uyguladıkları için teşekkür etti ve Avustralya’ya girişin çifte aşılama veya tıbbi muafiyet gerektirdiğini belirtti.

Gazetecilere demeç veren Morrison, “Böyle bir muafiyetin yürürlükte olmadığı ve sonuç olarak onun da herkesle aynı kurala tabi olduğu konusunda bilgilendirildim. Ayrıca vurgulamak istiyorum ki, nihayetinde bu yolcunun sorumluğundadır. Ziyaretçilerin, yasalarımıza uygun olarak ülkeye gelme yeterliliklerini kanıtlayabilmeleri gerekir. Bu kişilerle ilgili bir şey değil, sadece kurallara uyma meselesi ve bu nedenle bu süreçler önümüzdeki birkaç saat içinde netleşecek ve olması gerektiği gibi devam edecek” dedi.

Öte yandan Twitter’dan da bir paylaşım yapan Morrison, “Bay Djokovic’in vizesi iptal edildi. Kural kuraldır. Özellikle de sınırlarımız söz konusu olduğunda. Hiç kimse bu kuralların üzerinde değildir. Güçlü sınır politikalarımız, Avustralya’nın Covid nedeniyle en düşük ölüm oranlarından birine sahip olması için kritik öneme sahip. Tetikte olmaya devam ediyoruz” dedi.

Mr Djokovic's visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant.

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 5, 2022