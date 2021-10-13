Diego Simeone’den Lionel Messi itirafı: ‘Suarez aradı ama…’

Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi hakkında Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'den itiraf geldi.

Sozcu.com.tr

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Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Lionel Messi’nin Paris Saint Germain’e transfer olmadan hemen önce Luis Suarez’in Arjantinli futbolcuyu arayarak Madrid’e gelmeye ikna etmeye çalıştığını açıkladı. Yaz aylarında Messi’nin ekonomik sorunlar nedeniyle kariyerine Barcelona’da devam edemeyeceğinin açıklanmasıyla futbol dünyası şaşkına dönmüştü.

Katalan ekibine gözyaşlarıyla veda eden Messi, bonservissiz şekilde serbest kalınca Manchester United ve Manchester City gibi birçok elit kulüp tarafından teklifler aldı. Altı kez Ballon d’Or kazanan Arjantinli futbolcunun, eski takım arkadaşı Luis Suarez ile olan yakınlığı ise biliniyor. Arjantin medyasına konuşan Atletico Madrid teknik Direktörü Diego Simeone, Suarez’in Messi’yi İspanya’nın başkentine getirmeye ikna etmeye çalıştığını, ancak girişimlerde başarısız olduğunu söyledi.

“PSG BELLİ Kİ KAFAYA KOYMUŞ”

“Size bir ayrıntı söyleyeyim. Barcelona’dan ayrılacağını öğrendiğimde Suarez’i aradım. Messi ile konuşmadım ama Suarez konuştu. Ona ne düşündüğünü ve Atletico Madrid’e gelme konusunda en ufak bir ihtimal olup olmadığını sordu. Ama bu sadece üç saat sürdü. PSG belli ki ona imza attırmayı kafaya koymuştu. Gerçek şu ki, bu olasılık asla hayata geçmedi.”

“NEREDE OYNAMASI GEREKTİĞİNİ SORARSANIZ…”

“Messi’nin her yerde başarılı olacağına hiç şüphem yok. Bana Messi’nin nerede oynaması gerektiğini sorarsanız, sadece kazanmak isteyen bir takımda derdim. Kazanmak isteyen bir takımda ve kazanmaya hazır olan bir takımda. O hiçbir zaman kendini düşünmüyor, takımı düşünüyor.”

34 yaşındaki Messi, Paris’teki kariyerine şimdiye kadar sakin bir başlangıç yaptı ve sadece 1 gol attı.