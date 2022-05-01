Heung Min Son şov yaptı, Tottenham Leicester City’yi devirdi: 3-0

İngiltere Premier Lig 34. hafta karşılaşmasında Leicester City'yi konuk eden Tottenham, iki maç sonra kazanarak Avrupa'ya katılma yolunda önemli bir zafere imza attı. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü maçta 90 dakika forma giydi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’de Leicester City’yi ağırlayan Tottenham Hotspur, Heung Min Son’un 2 gol-1 asistle oynadığı maçı 3-0 kazanarak rahat bir galibiyet elde etti.

Maçın 22. dakikasında Heung Min Son’un asistini geri çevirmeyen Harry Kane, Tottenham’ı 1-0 öne geçiren golü atarken, Güney Koreli futbolcu 60’da skoru 2-0 yaptı. Leicester City’nin farkı azaltma çabaları sonuç vermedi. Maçın 79. dakikasında yine sahneye çıkan Heung Min Son maçın sonucunu belirleyen golü attı ve Tottenham sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 61 yapan Tottenham, ligdeki iki maçlık galibiyet hasretine son vererek ilk 4 içine girip Şampiyonlar Ligi’ne katılma yolunda kritik bir virajı aştı. Leicester City ise, 42 puanda kaldı.