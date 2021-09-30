İtalya’da çok konuşulacak Cüneyt Çakır dosyası! UEFA biletini kesti…

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Milan Atletico Madrid maçına kararlarıyla damga vuran Cüneyt Çakır için İtalya'da öfke dinmiyor. Çizme'de önemli gazetelerin manşetleri büyük bir Cüneyt Çakır dosyası hazırladı ve UEFA'nın tecrübeli hakemi kızağa çekeceğini yazdı.

Ümit GENÇ

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Şampiyonlar Ligi’nde salı günü B Grubu’nda oynanan Milan- Atletico Madrid maçının gürültüsü İtalya’da tüm hızıyla devam ediyor…

Milan’ın 2-1 kaybettiği maçta görev yapan Cüneyt Çakır’a verdiği kararlar nedeniyle duyulan öfke bambaşka bir boyuta taşındı. İlk yarıda Franck Kessie’ye çıkan kırmızı kart ve uzatmalarda verilen penaltı nedeniyle Milan’ın topyekün cephe aldığı Cüneyt Çakır ve ekibi için İtalyan basını geniş bir dosya hazırladı.

ÇAKIR’IN MAÇLARI ARŞİVDEN ÇIKARILDI

Çizme’de en önemli spor gazetelerinin başında gelen La Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport Cüneyt Çakır’ın 2015 ve 2019’da yönettiği önemli maçların da arşivlerini çıkararak 2 sayfalık bir dosya yayınladı.

UEFA için son derece güvenilir bir hakem olan Çakır’ın artık birden fazla hata yapan bir hakeme dönüştüğünün altını çizen gazeteler bardağı taşıran son damlanın Atletico Madrid maçında yaşananlar olduğunu öne sürdü.

Çakır’ın 2015’teki Barcelona-Juventus finalinden, 2018’de İngiltere ile Hırvatistan arasındaki Dünya Kupası yarı finaline, ve son olarak 2019’da Roma-Porto son 16 turu rövanş maçına kadar tüm maçları masaya yatıran İtalyanlar Çakır’ın soru işaretleriyle dolu olduğunu yazdı.

İDDİA: UEFA BİR SONRAKİ TURDA GÖREV VERMEYECEK

Milan’ın 90+7’de yediği penaltı ile Atletico Madrid’e 2-1 mağlup olduğu maçın son anlarında Kalulu'nun Lemar ile girdiği ikili mücadelede topun eline çarptığını söyleyen Çakır’ın ve VAR hakemi Abdulkadir Bitigen’in çok büyük bir hataya imza attığı belirtilen haberde UEFA’nın da bu hatayı kabul ettiği yazıldı.

Çakır’ın pozisyonu izlemek yerine kendisine ve Türk hakem heyetine güvendiğini bu nedenle büyük bir hataya imza attığını belirten İtalyanlar UEFA’nın bir sonraki turlarda Çakır’a görev vermeyeceğini iddia etti. Uzun bir süre Milan’ın maçını da yönetmeyeceği söylenen Cüneyt Çakır’ın UEFA tarafından kızağa çekileceği belirtiliyor.

Milan-Atletico Madrid arasındaki mücadeleyi inceleyen UEFA yetkililerinin çoğunlukla Çakır’ın hatalı olduğu görüşünce birleştiği Şampiyonlar Ligi’nin bir sonraki turunda tecrübeli hakeme görev verilmeyeceği öne sürülüyor.

REBIC ÜZERİNE YÜRÜMEYE ÇALIŞTI

Milan’ın Atletico Madrid’i ağırladığı maçın 29. dakikasında Franck Kessie'ye 2. sarı karttan kırmızı kartını çıkaran Çakır, Milan’ı 10 kişi bırakmıştı. Ante Rebic, Franck Kessie'yi oyundan atan Cüneyt Çakır'ın kararına sert şekilde itiraz etti. İtirazları sonrası sarı kart gören ve çılgına dönen Hırvat yıldız, Çakır'ın üzerine yürümeye kalktı ancak takım arkadaşları tarafından engellenmişti.

PİOLİ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İtalyanların bu yoğun baskısı sonrası UEFA’nın nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu. Avrupa’da büyük ses getiren Milan-Atletico Madrid maçı sonrası Milan cephesi ve İtalyan teknik direktör Capello, Cüneyt Çakır'a yoğun şekilde tepki göstermişti. Milan Teknik Direktörü Pioli maçın ardından yaptığı açıklamada, “Hakem Cüneyt Çakır iyi maç yönetmedi. Sadece kırmızı kart ve penaltıyı söylemiyorum. %50 %50 olarak görebileceğiniz pozisyonlarda kararlar hep Atletico Madrid lehineydi. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama yazık oldu” ifadelerini kullanmıştı.

CAPELLO: “KÖTÜ OLAN ÇAKIR’DI”

Fabio Capello maçın ardından İtalyan basınına yaptığı açıklamada, “Milan'ı beğendim. Hızlı ve iyi futbol oynadılar. Ancak bu gecede kötü olan hakem Cüneyt Çakır'dı. Maçı mahvetti. VAR da müdahale etmedi. Şampiyonlar Ligi'nde böyle hakemlik yapamazsınız” sözleriyle Çakır’a yüklenmişti.