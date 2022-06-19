Liverpool transferi açıkladı: Calvin Ramsay

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Aberdeen'in genç futbolcusu Calvin Ramsay'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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İskoçya’nın Aberdeen takımında forma giyen 18 yaşındaki sağ bek Calvin Ramsay, Liverpool ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz ekibi, İskoç futbolcu için 4.2 milyon sterlin bonservis bedeli öderken 2.5 milyon sterlin bonus ve sonraki satıştan yüzde 17.5 pay ödeme maddesi de anlaşmaya eklendi. Genç futbolcuyu kiralık göndermeyi düşünmeyen Liverpool, Ramsay’i yeni sezon öncesi A takım kadrosuna ekleyecek.

İskoçya U21 Milli Takımı forması giyen Ramsay, “Rüyalarım gerçek oldu. Aberdeen için oynamak bir başka rüyaydı ve şimdi dünyanın en büyük kulübü olmasa da en büyüklerinden birinde olmak büyük bir başarı ve taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Ramsay is a Red We are delighted to announce the signing of @calvinramsay03 from Aberdeen, subject to international clearance. — Liverpool FC (@LFC) June 19, 2022

YILIN GENÇ FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Aberdeen formasıyla geçen sezon 33 maçta forma giyen Ramsay, 1 gol atıp 9 asist yaptı. Nisan ayında İskoç Futbol Yazarları Derneği tarafından yılın genç oyuncusu seçilen Ramsay için birçok Avrupa kulübü transfer sırasına girmişti.

KLOPP’UN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, genç ismin transferi sonrası açıklamalarda bulundu. Alman hoca, yeni bir genç oyuncuyla çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

“Şu an sadece 18 yaşında, ancak yakında 19 yaşına girecek ve şimdiden onun yaşındaki bir defans oyuncusu için yeterli sayıda A takım maçına çıktı. Atletik, zeki kendine güvenen, iyi bir tekniğe sahip ve her zaman öğrenmeye hevesli. Bu yüzden sevilecek çok yanı var.”