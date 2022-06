Liverpool transferi açıkladı: Calvin Ramsay

İskoçya’nın Aberdeen takımında forma giyen 18 yaşındaki sağ bek Calvin Ramsay, Liverpool ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz ekibi, İskoç futbolcu için 4.2 milyon sterlin bonservis bedeli öderken 2.5 milyon sterlin bonus ve sonraki satıştan yüzde 17.5 pay ödeme maddesi de anlaşmaya eklendi. Genç futbolcuyu kiralık göndermeyi düşünmeyen Liverpool, Ramsay’i yeni sezon öncesi A takım kadrosuna ekleyecek.

İskoçya U21 Milli Takımı forması giyen Ramsay, “Rüyalarım gerçek oldu. Aberdeen için oynamak bir başka rüyaydı ve şimdi dünyanın en büyük kulübü olmasa da en büyüklerinden birinde olmak büyük bir başarı ve taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Ramsay is a Red

We are delighted to announce the signing of @calvinramsay03 from Aberdeen, subject to international clearance.

— Liverpool FC (@LFC) June 19, 2022