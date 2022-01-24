Ozan Tufan’ın hocası Claudio Ranieri kovuldu

İngiltere Premier Lig takımlarından Watford, Teknik Direktör Claudio Ranieri'nin görevine son verildiğini resmen açıkladı. Milli yıldızımız Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford, Premier Lig'de kümede kalma savaşı veriyor...

Sozcu.com.tr

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Claudio Ranieri, üç buçuk aylık kasvetli görev süresinin ardından Watford’daki teknik direktörlük koltuğundan ayrılmak zorunda kaldı. Ekim ayında göreve gelen İtalyan teknik adam Ranieri, 112 günlük macerasının sonunda sadece 7 puan toplayabildi ve Watford’u 19. sırada bıraktı.

Watford kulübünden yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu, Claudio’y dürüst ve onurlu bir kişi olarak tanıyor ve Vicarage Road’da ekibeonurlu bir şekilde liderlik etme çabalarından dolayı her zaman saygı duyulacak” denildi. Watford kulübü, ligin yarısı tamamlanmasına rağmen kötü gidişatın bir türlü düzelmemesi ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaları nedeniyle değişim kararı aldıklarını duyurdu.

ÜÇÜNCÜ HOCAYI ARIYORLAR

Watford’un sahibi Pozzo ailesi, 3 Ekim’de Xisco Munoz’u görevden aldıktan sonra Ranieri’yi takımın başına getirmişti. İngiliz ekibi, bu sezon üçüncü menajerini aramaya başladı. Sezonun başında takımda görevli olan teknik direktör Munoz, Watford’u ligde 14. sırada bıraktı ancak Ranieri’nin gelişinden bu yana serbest düşüşteler.

70 yaşındaki Ranieri, Norwich mağlubiyetinden sonra taraftarlardan özür diledi ve Ekim ayında Munoz’un yerine geldiğinden beri 11 yenilgi alarak takımdan ayrıldı. Kasım ayında Manchester United’ı 4-1 yenip Ole Gunnar Solskjaer’in kovulmasına neden olduklarından beri, Watford sadece 1 puan alabildi. Ranieri, Norwich City yenilgisinin ardından verdiği röportajda “Ayrılmayacağım, ben bir savaşçıyım” ifadelerini kullanmıştı.

OZAN TUFAN ARADIĞINI BULAMADI

Sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Watford’a kiralanana Fenerbahçeli Ozan Tufan, İngiliz ekibinde beklediği mutlu tabloyu yakalayamadı. Premier Lig’de sadece 7 maçta forma giyen Ozan Tufan, hiçbir maçta 90 dakika oynayamadı ve skor katkısı yapamadı.