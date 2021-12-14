Salah’a büyük şok! Listede yok

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, FIFA 2021 Yılın Futbolcusu aday listesinde yer almadı. Listede ilginç bir detay gözlerden kaçmadı.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), Yılın 11’i aday listesini yayınladı. Listede Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah yer almadı. Salah ile birlikte Liverpool’un bir diğer yıldızı Sadio Mane de liste kendisine yer bulamadı.

Listede son maçına 23 Ağustos 2021’de çıkan Dani Alves’in yer alması ise şaşkınlık yarattı. Çoğunlukla Avrupalı futbolcuların yer aldığı listede Avrupa dışından sadece 4 futbolcu (3 Brezilyalı, 1 Arjantinli) yer aldı.

FIFA Yılın 11’i, 17 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

Mohamed Salah, 2021 yılında Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi’den 4 maçta 3 gol atarken, Premier Lig’de çıktığı 22 maçta da ağları 9 kez havalandırmıştı. 29 yaşındaki yıldız, 2021-22 sezonuna ise Liverpool forması altında çıktığı 22 maçta 21 gol, 9 asistlik performansla başlamıştı. Mohamed Salah, 2021 yılında 38 gol atıp, 11 de asist yaptı.

AVRUPA AĞIRLIKLI LİSTE

Avrupalı futbolcuların ağırlıklı olarak yer aldığı 23 kişilik listede, Avrupa dışından sadece Brezilyalı ve Arjantinli futbolcular kendisine yer bulabildi.

FIFA Yılın 11’i listesinde şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Edouard Mendy

Defanslar: David Alaba, Jordi Alba, Trent Alexander-Arnold, Dani Alves, Leonardo Bonucci, Ruben Dias

Orta Sahalar: Sergio Busquets, Kevin De Bruyne, Frenkie de Jong, Bruno Fernandes, Jorginho, N’Golo Kante

Forvetler: Karim Benzema, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo