Sheriff Tiraspol Teknik Direktörü Vernydub, Kuyt’ı unutmadı: ‘Dünyasını mahvettim’

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan ve önce Shakhtar Donetsk’i, ardından Real Madrid’i yenerek adını dünya kamuoyuna duyuran Moldova takımı Sheriff Tiraspol, Devler Ligi’ne rüya gibi bir başlangıç yaptı. Tiraspol’un Teknik Direktörü Yuriy Vernydub, Real Madrid maçından sonra yaptığı açıklamada, eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt’ın Moldova ekibi hakkındaki sözlerine göndermede bulundu.

D Grubu’nda Inter, Shakhtar Donetsk ve Real Madrid ile yer alan Tiraspol, Santiago Bernabeu’da Real Madrid’i 2-1 yenerek 24 yıllık tarihinin en büyük sonucunu elde etmeyi başardı. Ancak Ağustos ayında kura çekimleri yapıldıktan sonra Hollanda televizyonunda yorum yapan Dirk Kuyt, “Şampiyonlar Ligi’nin şampiyonlar için bir yarışma olduğunu biliyorum. Ancak Sheriff Tiraspol gibi takımların Şampiyonlar Ligi ile hiçbir ilgisi yok” diyerek Moldova ekibini küçümsemişti.

Bu sözlerden sadece 1 ay sonra Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran Sheriff Tiraspol’un Teknik Direktörü Vernydub, “Sheriff’in Şampiyonlar Ligi’nde yeri olmadığını söyleyen Dirk Kuyt harika bir oyuncuydu. Bu yüzden onun mükemmel dünyasını mahvettiğim için çok mutluyum. Şu an Real Madrid gibi büyük bir kulübe karşı oynadığım maçtan sonra çok duygusalım. Bu harika başarı için oyuncularıma minnettarım. Biz gerçek bir takımız” ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi’nde olmayı hak ettiklerini söyleyen Vernydub, “Bazı ünlü oyuncular daha önce Şampiyonlar Ligi’nde Sheriff gibi bir takıma yer olmadığını söyledi ama burası bizim yerimiz ve biz bunu kanıtladık” dedi.

