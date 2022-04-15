UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarı finalistler belli oldu

Bu yıl ilki düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Orkun Kökçü'nün takımları yarı finale yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Avrupa futbolunun yeni organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Gecenin ilk maçında milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün takımı Leicester City, PSV’yi elerken; 22.00 seansında Roma, Feyenoord ve Marsilya yarı final biletini alan diğer takımlar oldu. Milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Cengiz Ünder, yarı finalde takımlarını finale taşımak için karşı karşıya gelecek.

ROMA BU KEZ BODO’YA ŞANS TANIMADI

Gruplarda yenemediği, çeyrek finalin maçında ise 2-1 yenildiği Bodo Glimt karşısında Roma bu kez işi sağlam tuttu! İtalyan ekibi, rakibine ilk yarıda 3-0’lık üstünlük kurdu. 5. dakikada Abraham, 23 ve 29. dakikalarda ise Zaniolo’nun golleriyle ev sahibi takım soyunma odasına avantajla gitti.

İtalyan yıldız 49. dakikada yine sahneye çıkarak 3. golünü atıp maça noktayı koydu! Roma 4-0’dan sonra rakibine şans vermedi ve yarı final biletini aldı.

CENGİZ ÜNDER VE ORKUN KÖKÇÜ YARI FİNALDE

Fransa Ligue 1’de ikinci sırada yer alan Marsilya, formunu Avrupa’da da sürdürdü. İlk maçta 2-1 yendiği PAOK’u ateşli ve dolu tribünler dönünde rövanşta da 1-0 mağlup eden Marsilya, yarı final biletini kaptı.

34. dakikada Payet’in golüyle avantajını sürdüren Marsilya, maç bitimine kadar rakibine gol şansı tanımadı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 72. dakikada Bakambu’nun yerine oyuna girdi.

Gecenin bir diğer maçında ise Feyenoord, ilk maçta 3-3 berabere kaldığı Slavia Prag’ı deplasmanda 3-1 yenerek turu geçen taraf oldu.

Feyenoord’da milli futbolcumuz Orkun Kökçü 90 dakika forma giydi.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Leicester City-Roma

Feyenoord-Marsilya

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarı final ilk maçları 28 Nisan Perşembe, rövanş mücadeleleri ise 5 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Arnavutluk’un Tiran şehrindeki UEFA Avrupa Konferans Ligi finali 25 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

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