Yunanistan’da şoke eden ölüm… Nikos Tsoumanis aracında ölü bulundu

Yunanistan'da 31 yaşındaki oyuncu Nikos Tsoumanis Selanik'te park edilmiş haldeki aracında ölü olarak bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan futbolu bu sabah saatlerinde acı bir haberle sarsıldı. Makedonikos forması giyen 31 yaşındaki futbolcu Nikos Tsoumanis, park halindeki aracında ölü bulundu.

Selanik’in yaklaşık altı mil güney doğusunda, Kalamaria’daki Nea Krini Limanı’nın yakınında bulunan genç sol bek bir süredir polis tarafından aranıyordu.

Yunan Devlet Ajansı AMNA’ya göre, adli ve tıbbi raporlar futbolcunun boğularak öldüğünü belirtiyor.

Daha önce Yunanistan’ın 21 yaş altı takımında da forma giyen milli oyuncunun ölümü ile ilgili Yunan polisi soruşturmaya devam edecek. Şüpheli bir ölümün olup olmadığını araştıran yetkililer ilk incelemede Tsoumanis’in boğazına plastik bir paketleme malzemesinin sıkıştığını belirledi.

KENDİ HAYATINA SON VERDİ İDDİASI

Müfettişler otopsi yapılana kadar bütün olasılıkları göz önünde bulunduracak. Yunan basınında Tsumanis’in yakın zamanda bir arkadaşına ciddi mali sıkıntı içinde olduğunu ve kendi hayatına son vermeyi düşündüğünü söylediği yazıldı. Arkadaşı verdiği demeçte, “Dün yürüyüşe çıkmıştı ve bir daha geri dönmedi” ifadelerini kullandı.

Oyuncunun cansız bedeni olay yerinden çıkarıldıktan sonra çevredekiler aracın kaportasına çelenk koydu.

Νίκος Τσουμάνης: Σοκ με τον θάνατο του ποδοσφαιριστή – Μαρτυρία κάνει λόγο για οικονομικά προβλήματαhttps://t.co/DMCYLTvlp2 — enikos.gr (@enikos_gr) October 5, 2021

Tsoumanis, bu yaz Makedonikos’a imza atmıştı. Kulüp kariyeri boyunca toplamda 126 maçta forma giyen genç oyuncu, dört gol attı ve üç asist kaydetti.