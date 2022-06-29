4 büyüklerin forma sponsorlukları ve anlaşma tutarları belli oldu

Süper Lig'de yeni imzalanan ve devam eden sözleşmelerle birlikte 4 büyüklerin forma sponsorlukları ve anlaşma tutarları belli oldu. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un forma sponsorluk gelirlerindeki durumu...

Derleyen: Ümit GENÇ

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Süper Lig’de 2022/23 sezonuna girmeye hazırlanan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’da en büyük gelir kalemlerinden biri olan forma sponsorluğu konusunda tablo büyük ölçüde netleşti. Yeni sezon öncesi hali hazırda göğüs reklam sponsorlukları devam eden Beşiktaş ve Fenerbahçe’den sonra Galatasaray ve Trabzonspor da forma reklamına ilişkin yeni sözleşme detaylarını açıkladı.

4 büyüklerde yeni sezon öncesi görüşmeleri devam eden ve forma sponsor ismi henüz belli olmayan Fenerbahçe dışında rakamlar artık belli. Yeni sezonda hangi takım, hangi marka ile ne kadar kazanç elde edecek hep birlikte bakalım…

FENERBAHÇE TEK SEZON İÇİN 50 MİLYON TL

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon 50 milyon TL+ KDV şeklinde 1 yıllık sözleşme imzaladığı Otokoç Otomotiv AŞ markası AVIS ile bu yıl şu ana kadar herhangi resmi bir aşamaya geçmedi. Yeni sezon formalarını da henüz görücüye çıkarmayan sarı lacivertlilerin AVIS ile birlikte yola devam etmesi ve sponsorluğun yeni formalar ile birlikte açıklaması bekleniyor.

TRABZONSPOR VESTEL İLE 3 YIL UZATTI

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Trabzonspor ise Vestel ile olan birlikteliğine 3 yıl daha devam edeceğini duyurdu. Forma göğüs sponsoru değişmeyen bordo mavililer yeni sözleşmeye göre ilk yıl kasasına 33 milyon TL+KDV koyacak. Trabzonspor’un Vestel ile olan anlaşmasında fiyat bir önceki sezondaki tutara TÜFE-ÜFE ortalaması kadar artış ilave edilerek devam edecek.

EN YÜKSEK BEDELLİ ANLAŞMA BEŞİKTAŞ’IN

Mart 2022’de Bahreyn merkezli kripto varlık platformu Rain ile 2 yıllık anlaşma imzalayan Beşiktaş’ın sözleşmesi hala devam ediyor. Siyah beyazlılar forma göğüs reklamı ve güney tribünü isim sponsorluğunu kapsayan anlaşmada 12 milyon 250 bin Euro’nun altına imza atmıştı. Yıllık 6 milyon 125 bin Euro gelir elde eden Beşiktaş’ın TL olarak güncel kurla kasasına yıllık ortalama 107 milyon TL girecek. Kartal ayrıca bu sezon forma sırt sponsorluğu için Arçelik ile 92.6 milyon TL + KDV karşılığında 3 yıllık yeni anlaşma imzaladı. Yıllık 30.8 milyon TL gelir de sırt sponsorluğundan alacak Beşiktaş’ın toplam geliri 136.8 milyon TL civarına ulaşacak.

GALATASARAY’DA TOPLAM 5 SEZONLUK SPONSORLUK VAR

Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz yıl forma göğüs ve sırt sponsorluğu için araç kiralama firması SIXT ile yeni bir anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, SIXT rent a car Türkiye ve Magdeburger Sigorta ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak kaydıyla son 3 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplam 5 sezonluk anlaşmanın değeri 249 milyon 350 bin lira+KDV şeklinde açıklanmıştı.

Bu anlaşma kapsamında, forma göğüs ve sırt için belirlenen sponsorluk bedeli, yıllık ortalama 50 milyon lira+KDV’ye denk geliyor.