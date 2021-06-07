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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde ilk mağlubiyetini aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 8'inci maçında Dominik Cumhuriyeti'ne 3-1 mağlup oldu ve organizasyondaki ilk yenilgisini aldı.

Güncellenme: 16:36, 07/06/2021
Spor HaberleriFutbol
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde ilk mağlubiyetini aldı

SALON: Rimini Fuar Merkezi

HAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Daniele Rapisarda (İtalya)

TÜRKİYE: Naz, Meliha, Zehra, Meryem, Hande, Eda, Ayça (L) (Ebrar, Cansu, Tuğba, Aslı, Simge (L), Kübra)

DOMİNİK CUMHURİYETİ: Pena Isabel, J.Martinez, Mambru, B.Martinez, Valdez, Marte, Castillo (L) (Dominguez, Rivera, De La Cruz, Eve)

SETLER: 22-25, 21-25, 25-23, 17-25

SÜRE: 2 saat 10 dakika (30,35,35,30)

Milli takımda Tuğba Şenoğlu 13, Meryem Boz, Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt 10ar sayıyla oynadı. Türkiye, Milletler Ligi’nde yarın 13.00’te Rusya ile karşılaşacak.

Dominik İtalya Kadın Meryem Rusya Türkiye
Yayınlanma Tarihi:16:34,