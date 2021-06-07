A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde ilk mağlubiyetini aldı

SALON: Rimini Fuar Merkezi
HAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Daniele Rapisarda (İtalya)
TÜRKİYE: Naz, Meliha, Zehra, Meryem, Hande, Eda, Ayça (L) (Ebrar, Cansu, Tuğba, Aslı, Simge (L), Kübra)
DOMİNİK CUMHURİYETİ: Pena Isabel, J.Martinez, Mambru, B.Martinez, Valdez, Marte, Castillo (L) (Dominguez, Rivera, De La Cruz, Eve)
SETLER: 22-25, 21-25, 25-23, 17-25
SÜRE: 2 saat 10 dakika (30,35,35,30)
Milli takımda Tuğba Şenoğlu 13, Meryem Boz, Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt 10ar sayıyla oynadı. Türkiye, Milletler Ligi’nde yarın 13.00’te Rusya ile karşılaşacak.