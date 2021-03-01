Aaron Boupendza’dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

Süper Lig’in flaş takımı Hatayspor’u attığı gollerle taşıyan Aaron Boupendza, TRT Spor’a açıklamalarda bulundu.

Gabonlu golcü sakatlık sürecinde tedavisinin iyi gittiğini ve kısa sürede takıma geri döneceğini belirtirken, gerçekleşmeye Krasnodar transferiyle ilgili olarak, “Krasnodar ile iyi bir süreçteydik. Ama olmadı. Demek ki olmaması gerekiyordu. Buradaki amacım öncelikle sezonu burada bitirmek. Çalışmalarımı bunun için devam ettiriyorum. Burada süreç tamamlandığında Krasnodar veya başka bir takım olabilir” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE VE GALATASARAY…”

Boupendza, adının anıldığı iki dev kulübün sorulması üzerine, “Fenerbahçe ve Galatasaray’ın beni istemesi onur verici bir şey ama benim önceliğim takımın başarısı. Burada sözleşmem devam ediyor. Burada sözleşmem devam ederken işim dışında başka bir şeyle uğraşmak istemiyorum. Burada sezonu bitirmek için elimden geleni yapacağım. Ondan sonra sürece bakacağım” dedi.

Aaron Boupendza bu sezon Hatayspor formasıyla çıktığı 23 maçta 18 gol kaydetti.