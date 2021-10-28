Adana Demirspor Başkanı’nın acı günü

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın acı günü... Mavi-lacivertli ekibin başkanı Sancak'ın, annesi Mahbube Sancak hayatını kaybetti.

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak'ın annesi Mahbube Sancak vefat etti. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Başkanımız Murat Sancak’ın değerli annesi Mahbube Sancak hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, Sancak ailesine başsağlığı dileriz” denildi. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu da yaptığı açıklama ile “Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sayın Murat Sancak’ın annesi Mahbube Sancak’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Mahbube Sancak’a Allah’tan rahmet; Sayın Murat Sancak, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz” diyerek Sancak ailesine başsağlığı mesajı yayınladı.