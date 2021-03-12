Ahmet Nur Çebi: ‘Sergen Yalçın cezalı olsa da halleder’

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir deplasmanında boy gösteren Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, karşılaşma öncesinde konuştu.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Kocadağ ve Kemal Erdoğan ile birlikte stadyum etrafında birlikte yemek yiyen Çebi, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Birlikte olduklarını ve aile olduklarının vurgusunu yaparak sözlerine başlayan Ahmet Nur Çebi, “Maçlara gelip giderken birbirimize yakın durmaya çalışıyoruz. Birbirimize enerji veriyoruz. Hocamız cezalı olsa da ruhu burada, aklı burada. Fark etmez, cezalı olması çok eksi yazmaz, halleder o. Maçı beraber izlemeyeceğiz. Teknik adam yorumları çok olabilir. Ben yanımdakilerle sohbet ederek izleyeceğim. Sergen hoca da içeride ekibiyle beraber izleyecek” ifadesini kullandı.

“Cüneyt Çakır benim için önemli hakem”

Sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Şampiyon olacağız inşallah. Herkes gibi biz de istiyoruz. Rakiplerimiz de istiyor. Onlara da saygımız var. İyi olan kazansın. Bizim için de onlar için de hatalarla maçların kazanıldığı bir şampiyonluk söz konusu olmasın” dedi. Maçın hakemiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Çebi, “Cüneyt Çakır da benim için önemli bir hakem. Hakemlerimizin hepsi çok önemli. Yeter ki maçlar ve sezon bittiğinde şampiyonluk kupasını kaldıranın aleyhinde kelimeler kullanılmasın. Olaylar hatırlatılmasın, şu maçta böyle olmuştu, bu maçta hakem size şöyle yaptı, bu maçta böyle yaptı olmasın. Herkes şampiyonluğunu güzel yaşasın, umarım da biz şampiyon olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.