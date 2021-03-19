Alex de Souza’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Brezilya takımlarından Sao Paulo’nun U20 takımında teknik direktörlük görevine başlayacağı iddia edilen Alex de Souza, Fenerbahçe’yi unutmuyor.

İlk antrenörlük deneyimine hazırlanan Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza’nın, Nisan ayında göreve gelmesi beklenirken, yardımcılığını Paulo Cesar de Oliviera’nın yapacağı öğrenildi.

Birçok Fenerbahçe taraftarının, sarı lacivertli ekipte teknik direktör olmasını istediği Brezilyalı isim, Twitter’da yaptığı paylaşımla heyecan yarattı.

Alex de Souza, bir Fenerbahçe taraftarının Twitter’da kendisini Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak gösteren paylaşımına yanıt verdi.

— Alex de Souza (@Alex10) March 19, 2021

Alex de Souza kısa süre önce Yeni Malatyaspor’un teknik direktörlük koltuğu için gündeme gelmişti.