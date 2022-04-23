Ali Koç’tan Jorge Jesus çıkarması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Jorge Jesus ile görüşmek için Portekiz'e gitti.

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Gelecek sezon için yeni teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, çalışmalarına devam ediyor. Ali Koç, listesindeki isimlerden Jorge Jesus ile görüşmek için Portekiz’e uçtu. Ali Koç’un, Jorge Jesus’un taleplerini dinledikten sonra son kararını vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin gelecek sezonki teknik direktör adayları arasında Joachim Löw de yer alıyor. Takımın başına geçtikten sonra başarılı bir grafik sergileyen İsmail Kartal ile devam etme seçeneği de masada…

Son olarak Benfica’yı çalıştıran 67 yaşındaki Jorge Jesus, 28 Aralık 2021 tarihinden bu yana takım çalıştırmıyor.