Arsenal, Leicester City’yi deplasmanda yıktı

İngiltere Premier Lig’in 26. haftasında Leicester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. King Power Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-1 kazanmayı bildi.
Çağlar Söyüncü’nün 90 dakika oynadığı, Cengiz Ünder’in ise 51. dakikada oyuna dahil olduğu maçta Leicester City’nin tek golünü 6. dakikada Tielemans kaydetti.
Arsenal’a galibiyeti getiren goller ise 39’da David Luiz, 45+2’de penaltıdan Lacazette ve 52. dakikada Pepe’den geldi.
Bu sonucun ardından 4 maç sonra kaybeden Leicester City 49 puanla 3. sırada hafayı tamamladı. Arsenal ise 37 puana yükselerek 10. sırada yer aldı.