Bakan Kasapoğlu: UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hazırız

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 29 Mayıs'ta UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Yenileme çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, İsviçre’nin Nyon Kentindeki UEFA genel merkezinden İstanbul'a getirilen UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nın yanında açıklamalarda bulundu.

“FUTBOLU SEYİRCİYLE BULUŞTURMA NOKTASINDA DA GÜZEL BİR FİNAL OLMASINI ÜMİT EDİYORUZ”

Bakan Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne her açıdan hazır olduklarını belirterek, “Stadımızı Türkiye Futbol Federasyonumuz zemini, tribünleri, teknik altyapısı, ışıklandırması, localarıyla her açıdan yeniledi. Bu anlamda da dünyanın en önemli finallerinden bir tanesine ev sahibi olarak hazır duruma geldik. İnanıyorum ki, 29 Mayıs'ta keyifli, rekabet dolu bir maç gerçekleşecek. Kupamızda dünyanın en güzel şehri İstanbul'umuzda. İnşallah futbolu seyirciyle buluşturma noktasında da güzel bir final olmasını ümit ediyoruz” dedi.

“UEFA VERİLERİNE GÖRE EN MODERN VE KALİTELİ STATLARA DA SAHİBİZ”

Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin dört bir yanında halkın hizmetine sunulan modern ve kaliteli tesisler inşa edildiğini ifade ederek, “Statlarıyla, salonlarıyla, havuzlarıyla, kortlarıyla her branşa hitap edecek tesis altyapımız var. Bunlardan bir tanesi de statlarımız. UEFA verilerine göre en yeni statlara sahip olan ülkeyiz. Aynı zamanda en modern ve kaliteli statlara da sahibiz. Her geçen gün bu envanteri güçlendiriyoruz. Yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda inanıyorum ki en güzel şekilde, sıcaklığımız, samimiyetimizle finale ev sahipliği yapacağız” diye konuştu.