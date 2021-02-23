Bandırmaspor’dan hakem Caner Ak’a tepki: ‘Keşke soyadın gibi…’

Spor Toto TFF 1. Lig’de oynanan ve 1-1 biten Royal Hastanesi Bandırmaspor – Keçiörengücü maçının hakemi Caner Ak verdiği kararlarla ev sahibi takımın büyük tepkisini çekti.

Bordo beyazlı kulüp ilk yarıda İshak Doğan’ın yanlış bir kararla oyundan atıldığını, Keçiörengücü’nden Fatih Selimhan Solmaz’ın gole giden Pote’yi düşürmesine ise “Devam” kararı vermesini spor kamuoyunun değerlendirmesi gerektiğini açıkladı.

“Adana’da önemli maçımızın olması rastlantı mıdır?”

Royal Hastanesi Bandırmaspor tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Caner Ak keşke soyadın gibi “AK” bir hakemlik yapabilseydin. Türk futbolunda “KARA” bir lekeye imza attın. Sayın TFF ve MHK maçın hakemi olarak atadığınız kişinin Adana Bölgesinden olması, haftaya Adana’da önemli bir maçımızın olması rastlantı mıdır yoksa lobi çalışması mıdır!!!!!. Haksız yere verilen kırmızı kart, 75 dakika 10 kişi bırakılan Bandırmaspor, rakibe verilmeyen tartışmasız kırmızı kart, sportif direktörümüze kırmızı kart, teknik direktörümüze sarı kart… Ama olmadı yine yapamadınız. Siz vurmaya çalıştıkca biz koca bir yürek oluyoruz ve büyüdükçe büyüyoruz.”

“Abicim, dedecim derhal düğünü as”

“Maçın hakemi Caner Ak’ın maç esnasında futbolcularımıza hitap şekli gibi biz de söylemek isteriz ; “Abicim, dedecim sen derhal düdüğünü as ve başka meslek yapma. Diğer mesleklere de ihanet etme. Hak yeme. Bandırmaspor olarak hiç bir yere ve kimseye biat etmeden lobilerde köşe kapmadan şanlı ve şerefli mücadelemiz devam edecektir. Caner “KARA” gibi lobici hakemler, düdüklerini asana kadar biz dimdik ayakta olacağız. Bandırmaspor Büyüktür. İTaat etmez! Bordomuz yeter”

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“Oyuncularımı yürekten kutluyorum”

Bandırmaspor Teknik Direktör Erkan Sözeri maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Sözeri maçın 25 nci dakikasında gelişen pozisyonda Bandırmasporlu oyuncu İshak Çakmak’ın kırmızı kart ile oyun dışı bırakılması ve Bandırmaspor Teknik Kulübesinde Sportif Direktör Serdar Samatyalı’nın kırmızı kart, kendisinin ise sarı kart görmesi ile ilgili Hakem Caner Ak’a tepki gösterdi.

Sözeri açıklamasında, “Önce maçı değerlendirelim. 3 gün önce Eskişehir’de kötü bir mağlubiyet aldık ve tüm camiamızı üzdük. Başkanımızı üzdük. Yöneticilerimizi üzdük. Herkesi üzdük. 3-4 gündür hem mental olarak hem de oyun anlayışı olarak hazırlanıyoruz bu maça ve iyi hazırlandığımızı da gösterdi takımımız bugün. 10 kişi ile alınan bir puan üç puan kadar kıymetli. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Gerçekten bugün sahada hem duruş gösterdiler, hem karakter gösterdiler. Bu formaya, bu armaya nasıl mücadele edilir onu gösterdiler. O yüzden yürekten kutlamak lazım. Gönül isterdi ki üç puan olsun” dedi.

Sözeri maçın hakemi Caner Ak ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Rezalet ya, rezalet”

“Ne hikmetse biz konuşmadıkça bizim başımıza geliyor. Geriye dönelim. Adanaspor maçı; üç tane golümüz iptal oluyor, son dakikada Allah’tan penaltı ile kazanıyoruz. Diyoruz ki hakem bugün formsuzdu, art niyet yoktu. Geçen hafta Eskişehir’de çok kritik hatalar. Söylemeye gerek bile duymadım çünkü benim takımım kötüydü. Hakeme değinmeye bile gerek duymadım. Şimdi bugün bakıyoruz rezalet ya rezalet. Yani sana göresi bana göresi yok bunun. Siyah ile beyaz kadar net.”

“MHK’ya sesleniyorum”

“Ben Caner Ak Hoca’yı tanımasam ki tanıyorum, kişiliğini de biliyorum. Bilmesem başka yorum yapacağım. Bu rezaleti tüm Türkiye gördü yani. Emeğe saygısızlık olur mu ya? Fatih Terim Hocamız diyor ki, konuşunca ceza alıyorum. Doğrudur, biz de şimdi konuşurken korkarak konuşuyoruz. Ben de şimdi buradan MHK’ya sesleniyorum. Bakın ilk defa hakemler hakkında konuşuyorum çünkü canımız yanıyor. Sonuçta biz de emek sarf ediyoruz ya! Bizim de hedeflerimiz var. MHK’ya sesleniyorum. Sayın Serdar Tatlı’ya buradan mesaj gönderiyorum. Ben de Caner Hoca ve ekibi ile alakalı dördüncü hakem Şeref Taştan’ı ayırıyorum yalnız. Arslan gibi idare etti krizi. Başka biri olsa o krizi idare edemezdi. Ama içeride üç tane hakem triosunu bende izleyeceğim.”

“Acaba ödüllendirilecek mi…”

“Ben nasıl sarı kart gördüm, Sportif Direktörüm nasıl kırmızı kart gördü. Oyuncum nasıl kırmızı kart gördü. Doğrudur bak bir şey diyor muyum? Ceza alıyoruz. Sportif Direktörüm haftaya maça giremeyecek. Ben sarı kart aldım. İki mi oldu, üç mü oldu hatırlamıyorum ama yarına birgün dört sarı kart olunca bende ceza alacağım. Ben bu hakemi izleyeceğim. Acaba bu hakem ödüllendirilecek mi yoksa dinlendirilecek mi? Çünkü hepimiz bu cezayı çekiyorsak bu hakem triosu da çekmeli. Yazık ya bu kadar emeğe! Önümde oyuncu vardı göremedim dersin. Sana göresi olur bana göresi olur. Ya bu kadar net olup da 0-0 iken dikkatinizi çekiyorum olay 0-0 iken oluyor. Penaltı olmayabilir bir şey demiyorum. Sen burada kırmızı kartı gösterip net kırmızı kartı gösterip 10 kişi oynatacaksın ki ben zaten maça iyi başlamıştım. Benim takımım iyi başlamıştı. 11’e 10 iken de iyi oynadı benim takımım. 11’e 10 iken girdi o pozisyona. Pote golü atacaktı ya karşı karşıya. Onun için ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ama ben takip edeceğim bunu. Bu konuda ödül-ceza yönetmeliği varsa nasıl iyi yönettiğinde ben hakemleri de söylüyorum.”

“İnancı varsa hesabını öbür dünyada nasıl veririm diye düşünür”

“Ben yenildiğim maçta çok hakemi tebrik ettim ya. Bu konuda hakemlerle iletişimim, diyaloglarım iyi. Bu Caner Ak da dahil bunun içine. Ama bugün sana göresi, bana göresi yok. Siyah ile beyaz kadar. Hepimizin ailesi, başkanı, yöneticisi, camiası var. Bu kadar mücadele ediyoruz. Ne için mücadele ediyoruz. Bir tane hakem arkadaşımız gelecek bütün emeklerimiz heba olacak. Var mı böyle bir şey ya! Biz sesimiz çıkmıyor diye mi hep bizim başımıza geliyor. Yazık günah değil mi ya! İnşallah Caner Ak hoca eve gider bir uyur, bakar şöyle bir izler, vermediği kararı izler. Ondan sonra da inancı varsa ben bunun hesabını bu dünyada değil de öbür dünyada nasıl veririm diye düşünür. Çünkü burada alın teri, emek, kul hakkı var ya!”

“Pozisyonun VAR ile ne alakası var?”

“Yıllardır ben 14-15 senedir teknik adamlık yapıyorum ve ilk defa böyle bir hakem hakkında konuşuyorum. Rezaleti tüm Türkiye gördü arkadaşlar! Yanlışım varsa düzeltin. Ben hemen maç sonu hezeyanı ile de konuşmuyorum. Gördük, izledik, kendisi de muhtemelen devre arasında izledi. Bizim ligdeki hakemler zorlu dönemlerde maç yönetiyorlar ben kabul ediyorum bunu. Neden? VAR yok. Geçen Eskişehir maçında ofsayt olmayan pozisyon var. VAR olmadığı için hadi atladı dedik. Penaltı pozisyonumuz vardı. Hadi VAR olmadığı için onu da atladık dedik ama bunun VAR ile ne alakası var bugünkü pozisyonun Allah Aşkına ya! Siyah ile beyaz kadar ya! Ama benim takımım o kadar karakterli bir duruş sergiledi ki! Maçtan sonra hakemin yanına da gitmediler. Bazen bir şey söylememek de en güzel cevaptır. Ben de gitmedim zaten. Benim takımım en güzel cevabı sahada verdi. Tüm taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Ben en çok şu anlamda sevindim. Yöneticilerimizi, Başkanımızı çok üzmüştük. Kendimiz de çok üzüldük ailemizle ama onları daha çok üzmüştük. Çünkü onlar hem mesailerini hem de ekonomilerini veriyorlar. Camiayı çok üzmüştük. En azından kendimizi bugün bir nebze affettirdiğimizi düşünüyorum.”

10 kişi geriye düştüler ancak…

Maçın 26. dakikasında İshak Çakmak’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ev sahibi ekip Bandırmaspor, 45’te Soner Gönül’ün golüyle geriye düşse de, 61’de Rahmi Anıl Başaran’ın golüyle mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Ligde 31 puanı bulunan Bandırmaspor 9. sırada yer alırken, 38 puanlı Keçiörengücü ise 5. sıra bulunuyor.