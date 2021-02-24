Barcelona yeni Neymar’ını buldu

İspanyol devi Barcelona, 2017 yılında Neymar’ın 222 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Paris Saint Germain’e imza atmasının ardından, Brezilyalı yıldızın yerini doldurmak için birçok kanat forvet transfer etti. Takıma dahil edilen Ousmane Dembele, Philippe Coutinho ve Antione Griezmann, Neymar’ın boşluğunu doldurmayı başaramadı.

Barcelona, şimdi de aynı bölgeye İspanya’da geleceğin yıldızı olarak gösterilen bir ismi gündemine aldı. Eibar’da kiralık olarak forma giyen Sevilla’nın 19 yaşındaki genç yeteneği Bryan Gil, Katalan ekibi tarafından transfer listesinde bir numara alındı. Barcelona’nın başarılı gözlemcilerinden ‘Mani’ lakaplı German Vaya Ballabriga, Barcelona’nın Gil’i mutlaka transfer etmesi gerektiğini söyledi.

GÖZLEMCİ SIKI TAKİPTE

Ansu Fati, Andres Iniesta, Jonathan ve Giovanni dos Santos kardeşleri ilk keşfeden isim olarak bilinen Ballabriga, Cadena SER radyo kanalında ‘Que T’hi Jugues’ adlı programda Gil ile ilgili “Yeni Neymar olacak” dedi. Gil’in şu anda İspanya’nın en iyi futbolcusu olduğunu belirten Ballabriga “Çok iyi bir futbolcu… Onu Neymar ile kıyaslayabilirim. Üstelik birçok pozisyonda rahatlıkla görev alabilecek yetenekte… Sol bekte, sol açıkta, orta sahanın ortasında oynayabiliyor. Barcelona Sportif Direktörü Roman Planes’e de Gil ile ilgili düşüncelerimi aktardım. O da Gil’i transfer etmek istiyor” şeklinde konuştu.

Gil’in şu anda 35 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunduğunun da altını çizen Ballabriga “Ancak Sevilla ile yeni sözleşme imzalarsa, bu değer 150 milyon Euro’ya çıkabilir. O nedenle elimizi çabuk tutmalıyız” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Eibar formasıyla 17 maça çıkan Bryan Gil, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

Brtan Gil’in Sevilla ile 2023 yılına kadar kontratı bulunuyor.