Barcelona’da Ronald Koeman’ın faturası çok ağır! Sözleşmesi feshedilirse…

Barcelona, Ronald Koeman'ın sözleşmesini feshetmesi halinde 30 Haziran tarihine kadar 12 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalacak.

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Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Barcelona’da başkan Joan Laporta, tartışılan Hollandalı teknik adam Koeman’ın görevine devam edeceğini duyurdu.

Yaz transfer döneminde Lionel Messi'yi kaybeden Barcelona, Antoine Griezmann ile de yollarını ayırmasına karşın kötüye giden ekonomik tabloya engel olmayı başaramadı.

CİDDİ BİR TAZMİNATLA KARŞI KARŞIYA KALACAK

Devler Ligi’nde Benfica karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyet camiada sabırları taşırırken yönetim kanadından resmi bir hamle yapılmamasının nedeni de ortaya çıktı. Barcelona, Hollandalı teknik adamla yollarını ayırırsa ciddi bir tazminatla karşı karşıya kalacak. Ekonomik sorunlar nedeniyle sıkıntılı periyottan geçen Katalanlar bu nedenle rahat hareket edemiyor.

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; Barcelona, Ronald Koeman’ın sözleşmesini feshetmesi halinde 12 milyon Euro tazminat ödemek zorunda. Üstelik ödemenin yapılamaması halinde yeni bir teknik adamla anlaşmanın da önü kapanıyor.

‘GÜVEN HİSSETMEYE İHTİYACI VAR’

Koeman’ın Barcelona ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Barcelona'nın Atletico Madrid'le oynayacağı maç öncesinde konuşan Laporta, şu açıklamalarda bulunmuştu:

“Ronald Koeman, görevine Barcelona teknik direktörü olarak devam edecek, arkasında güven hissetmeye ihtiyacı var. Koeman’ın geleceği, Atletico Madrid maçının sonucuna bağlı değil. Onunla konuştum ve birçok çıkarımda bulundum. Bu zor zamanda Barcelona'nın başında olduğu için ona gerçekten teşekkür ederim.”