Başakşehir’den ayrıldı, Gaziantep’e imza attı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, forvet oyuncusu Muhammet Demir’i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir forması giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammet Demir'i 3 yıllık transfer ettiğini açıkladı.

Transfer sonrası kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz iki sezon kiralık olarak formamızı giyen golcü futbolcu Muhammet Demir'in transferi konusunda kulübü İstanbul Başakşehir ve Muhammet Demir ile anlaşmaya varmıştır. Muhammet Demir, önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecektir. Muhammet Demir'e bir kez daha yuvasına hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz” denildi.

Başakşehir Kulübü ise Muhammed Demir’in ayrılığını “2019 yılından bu yana futbolcumuz olan Muhammet Demir, Gaziantep Futbol Kulübü'ne transfer olmuştur” şeklinde duyurdu.

Geçtiğimiz sezon kiralık oynamıştı

2020-2021 sezonunda kiralık olarak Gaziantep Futbol Kulübü’nde top koşturan Muhammet Demir, başarılı performansıyla taraftarın memnuniyetini kazanmıştı. Demir, Gaziantep ekibinde 31 maça çıkmış 15 gol ve 5 asist yapmıştı. Transferin gerçekleşmesinin ardından Gaziantep Futbol Kulübü taraftarları sosyal medya üzerinden “Evine Hoş geldin Muhammet Demir” paylaşımlarında bulundu.