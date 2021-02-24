Bayern Münih’in 17’lik yıldızı Jamal Musiala seçimini yaptı: Almanya

Bundesliga devi Bayern Münih’in son dönemde futbola kazandırdığı 17 yaşındaki futbolcu Jamal Musiala, A Milli Takım seviyesinde hangi ülke için mücadele edeceğine karar verdi.

Salı günü oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Lazio’ya karşı attığı golle Bayern Münih’in Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç futbolcusu olan 17 yaşındaki Musiala, Stuttgart’ta Alman bir anne ve İngiliz-Nijeryalı bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

U16 Milli Takımı’nda Almanya için oynayan ancak, U15, U16, U17 ve U21 yaş gruplarında da İngiltere Milli Takımı forması giyen Musiala, A Milli Takım için nihai kararını verdi. Southampton ve Chelsea altyapısında eğitim alan Musiala, iki yıl önce Bayern Münih akademisi tarafından transfer edildi ve Temmuz 2020’de profesyonelliğe adım attı.

“İçimdeki sesi dinledim”

The Athletic’e konuşan Musiala, “Geleceğim için en iyisi nedir diye çok düşündüm. Nerede oynamak için daha fazla şansım var? Sonunda, doğduğum topraklar olan Almanya için oynamanın doğru karar olduğunu söyleyen içimdeki sesi dinledim. Yine de bu benim için kolay bir karar olmadı” ifadelerini kullandı.

“Hem Almanya hem de İngiltere için atan bir kalbim var” diyen Musiala, geçtiğimiz Ocak ayında Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw ile bir araya gelmişti.

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“Ailenin üyesi olarak kalacağıma eminim”

Cuma günü 18 yaşına girecek olan ve Bayern ile yeni bir sözleşme imzalaması beklenen orta saha oyuncusu, Chelsea ve İngiltere Futbol Federasyonu’nda kendisine yardım edenleri unutmayacağını dile getirdi.

“Onlar benim ailem ve artık İngiltere forması giymesem de ailenin bir üyesi olarak kalacağıma eminim. Zor ve eğlenceli zamanlar boyunca Chelsea ve FA’nın güveniyle desteği olmasaydı şu an olduğum yerde olamazdım. Beni şu an olduğum oyuncu haline getirdiler.”

Şampiyonlar Ligi elemelerinde Bojan Krkic’in ardından gol atan en genç ikinci futbolcu olan Musiala, bu sezon Bundesliga’da oynadığı 16 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.