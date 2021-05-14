Beşiktaş tam kadro İzmir’e gidiyor

Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta tek hedef kazanarak şampiyonluğa ulaşmak. Hazırlıklarını tamamlayarak bugün İzmir'e gidecek olan siyah-beyazlılarda kamp kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş kadrosunda bulunan bütün oyuncuları kamp kadrosuna dahil etti. Sakatlıkları bulunan Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar, Göztepe maçının kadrosunda yer aldı.

Bugün özel uçakla İzmir'e gidecek olan Beşiktaş, kamp yapacağı otele giderek maç saatini bekleyecek. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın 2 averaj önünde lider durumda bulunuyor.