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Beşiktaş’ın rekortmen yıldızı Rachid Ghezzal!

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, son 10 yılın en fazla asist yapan ismi oldu.

Güncellenme: 09:23, 29/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş’ın rekortmen yıldızı Rachid Ghezzal!

Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal, asistleriyle gol katkısı vermeye devam ediyor. Deplasmanda 3-2 kazandıkları Rizespor maçının, 16. dakikasında Kevin N'Koudou'nun attığı golün pasını veren Cezayirli futbolcu, bu sezon ligdeki asist sayısını 16'ya yükseltti.

28 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu performansıyla son 10 yılın en fazla asist yapan ismi olarak kayıtlara geçti. Ghezzal, 2013-2014 sezonunda Cicinho, 2016-2017'de Wesley Sneijder ve 2017-2018 sezonunda Edin Visca'nın 15'er asistlik performanslarını geride bırakarak zirveye yerleşti.

75'te de ağları havalandırıp ligdeki gol sayısını 5'e yükselten Cezayirli oyuncu, 21 gole direkt etki ederek bu sezon siyah-beyazlıların en fazla skor katkısı veren isimlerinden birisi oldu.

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