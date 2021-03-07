CANLI | Galatasaray Sivasspor

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray-Sivasspor maçının hakemi Ali Şansalan…

Galatasaray, Sivasspor karşısında hem Ankaragücü maçındaki kaybı telafi etmek hem de taraftarını mutlu eden bir oyun ortaya koymak istiyor. Alanyaspor, BB Erzurum ve Ankaragücü maçında gösterilen performans ne teknik heyeti ne de taraftarı mutlu etmişti. Ligde beş maçtır yenilmeyen Sivasspor ise zorlu deplasmandan da puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

İLK 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Taylan, Belhanda, Babel, Gedson, Onyekuru, Falcao

YEDEKLER: Okan, Halil İbrahim, Etebo, Kerem, Ömer, Yedlin, Luyindama, Emre Kılınç, Arda, Faghouli

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin, Camara, Uğur, Ziya, Hakan Arslan, Fayçal Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare

YEDEKLER: Samassa, Muhammet, Alaaddin, Felix, Ninga, Kone, Kayode

Galatasaray’da cezalı Mostafa Mohamed ile sakatlığı devam eden Emre Taşdemir kadroda yer almıyor. Sivasspor'da ise defans oyuncusu Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka, Claudemir ve kaleci Muammer Yıldırım sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

30. randevu

Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'de bugüne kadar 29 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 19 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etmeyi başardı. 5 maçta ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Aslan'ın 64 golüne, Yiğidolar 37 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

Evinde 10 maçlık serisi var

Galatasaray, Süper Lig'de evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından sahasında oynadığı 10 lig karşılaşmasında yenilmedi. Aslan, 8 kez galibiyetle ayrılırken, 2 kez de berabere kaldı. Geride kalan 10 müsabakada 27 gol sevincini yaşarken, kalesinde 4 gol yedi.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu mücadelelerde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Aslan 31 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. Galatasaray evinde en son BB Erzurumspor ile karşılaştı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 27 karşılaşmada kalesinde 21 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Galatasaray ayrıca ligde 13 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 53 golle, 57 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

5 futbolcu sınırda

Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Younes Belhanda, Etebo ve Ryan Babel karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde deplasmanda oynanacak Kayserispor mücadelesinde yer alamayacak.

Sivasspor’da ise 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3’er sarı kartı bulunan Mustapha Yatabare, Galatasaray karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.

Fatih Terim: 8 – Rıza Çalımbay: 2

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugüne kadar 10 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçında birbirlerine rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim, Galatasaray'ın başında olurken, Çalımbay ise Denizlispor, Trabzonspor ve Sivasspor'u çalıştırıyordu. İki teknik adam arasında oynanan maçlarda Terim'in 8-2 üstünlüğü bulunuyor. 1 maç da berabere sona erdi.

Ali Şansalan yönetecek

Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Özgür Ertem yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak. Çanakkale bölgesi hakemi olan Ali Şansalan, Süper Lig'de 39 maç yönetti. Bu maçların 19'unu ev sahibi, 11'ini ise deplasman takımları kazandı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi.