CANLI | Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı yayın (Süper Lig 8. hafta)

Fenerbahçe Kasımpaşa maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'in 8. haftasında sarı lacivertliler Ülker Stadı'nda Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Avrupa Ligi'nde Olympiakos karşısında ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe yaralarını 3 puanla sarıp yeniden liderliğe oturmak istiyor. Fenerbahçe Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı anlatımı ile Sözcü Spor’da… UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında Olympiakos’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında Süper Lig ‘e dönüyor. Trabzonspor’u geçerek haftayı yeniden lider kapatmak isteyen Fenerbahçe 3 puanı alarak yoluna devam etme ve milli araya moralli girmenin peşinde. Şenol Can yönetiminde çıkış yakalamak isteyen Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda galibiyet arayacak.

Fenerbahçe – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

16 PUANLA HAFTAYA LİDER GİRDİ

Ligde geride kalan 7 haftada birer mağlubiyet ve beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 5 kez ise sahadan galip ayrılmayı bilmişti. Topladığı 16 puanla haftaya lider giren sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe oturan Trabzonspor’dan koltuğu geri almak istiyor. Geride kalan 7 haftada 1 galibiyeti, 3’er yenilgi ve beraberliği bulunan Kasımpaşa ise 6 puanla ligin 16. sırasında yer alıyor ve bu maçtan puan alarak Milli araya moralli girmek istiyor.

MESUT ÖZİL KADROYA DÖNDÜ

Vitor Pereira bu maçta sürpriz tercihlere imza attı. Orta sahada Crespo’ya ilk kez 11’de forma şansı veren Portekizli hoca, hücum hattında ise Serdar Dursun’a görev verdi. Mesut Özil ise yedekler arasında yer alıyor. Rotasyona giden Portekizli teknik adam, hastalığını atlatan Mesut Özil’i yedek kulübesinde başlatırken, Valencia, Pelkas, Mert Hakan Yandaş gibi isimleri de kenarda tuttu. Öte yandan Pereira, ilk 11’inde yer alan Serdar Dursun ve Mergim Berisha’yı ilk kez aynı anda sahaya sürdü.

Geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor maçında Berisha, 76. dakikada yerini Serdar Dursun’a bırakmıştı.

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe’de Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalara başlayan Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek. Kasımpaşa’da sakatlıkları bulunan Kevin Varga ve Mortadha Ben Ouanes’in mücadelede forma giymiyor.