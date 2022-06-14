CANLI İZLE | Türkiye Litvanya maçı canlı anlatım (UEFA Uluslar Ligi)

Türkiye Litvanya maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... UEFA Uluslar C Ligi’nde ilk 3 maçta 3 galibiyet alan A Milli Takım deplasmanda farkla devirdiği Litvanya'yı İzmir'de ağırlıyor. Litvanya Türkiye maçının canlı anlatımı ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...

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UEFA Uluslar C Ligi'ne 3'te 3 yaparak başlayan A Milli Takımımız, ilk maçta deplasmanda 6-0 yendiği Litvanya'yı, bu kez İzmir'de konuk ediyor. +12 averajla zirvede yer alan Stefan Kuntz yönetimindeki Ay Yıldızlılar, 4’te 4 yapıp fire vermeden yoluna devam etmeyi, liderliği sağlama almayı hedefliyor.

Türkiye – Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak ve bu akşam 21.45’te başlayacak Türkiye – Litvanya maçını Fransa Futbol Federasyonu’ndan kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. TRT 1’den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Gürsel Aksel için bir ilk

Göztepe’nin 26 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş ‘la oynadığı maçla hizmete giren İzmir’deki Gürsel Aksel Stadı, kendi tarihi adına bir ilkiyaşayacak. 25 bin kişi kapasiteli Gürsel Aksel, ilk kez A Milli Takımımız’ın bir karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. İzmir’de bu akşam tribünlerin dolmasına ve statta harika bir atmosfer oluşturulmasına kesin gözüyle bakılıyor.