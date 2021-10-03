CANLI | Çaykur Rizespor Galatasaray maçı | Süper Lig 8. hafta

Çaykur Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın anlatımıyla Sözcü'de! Geçen hafta Göztepe'yi yenip, Avrupa'da Marsilya ile berabere kalan Galatasaray, galibiyeti olmayan Çaykur Rizespor'u yenerek milli araya moralli girmek istiyor.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçın başlama saati 19.00. Ligdeki 4 maçlık hasretini Göztepe galibiyetiyle dindiren Galatasaray, milli araya Rize’den alacağı 3 puanla girmek istiyor. Ligin galibiyeti olmayan tek takımı Çaykur Rizespor’da ise tek hedef galibiyet.

RİZESPOR İLE GALATASARAY 41. RANDEVU

Rizespor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 40 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 26 defa sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 92 golüne, Rize ekibi 41 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-0'lık skorla kazanırken, Rize de İstanbul'da sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

SON 10 MAÇ

İki takım arasında 8'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 10 karşılaşmada da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 5 galibiyet alırken, yeşil-mavililer ise 2 kez rakibini yendi. 3 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı.

GALATASARAY’IN EKSİKLERİ

Galatasaray’ın Rizespor deplasmanı için kadroda kırmızı kart cezalısı Marcao ile sakatlığı devam eden Arda Turan ve Boey’un yanı sıra Oğulcan yer almadı.