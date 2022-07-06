Cyle Larin, Beşiktaş’ın verdiği parayı beğenmemişti…

Beşiktaş’tan 2.5 milyon euro yıllık ücret isteyen Kanadalı golcü Cyle Larin, Club Brugge’e çok daha azına imza atınca tepki çekti.

Sozcu.com.tr

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Sözleşmesi bitip Beşiktaş'la yeniden anlaşamayan Cyle Larin, Belçika'nın önemli ekiplerinden Club Brugge'le anlaştı.

27 yaşındaki Kanadalı, ikinci Belçika macerasına başlarken alacağı ücret, bir Türkiye gerçeğini ortaya çıkardı. Siyah-beyazlı kulüpten 1.7 milyon euro alırken yeni sözleşme için 2.5 milyon euro isteyen Larin'in Club Brugge'e vergiler düşünce senelik 800 bin euro'ya imza attığı ortaya çıktı.

Kanadalıya 2 milyon euro seviyesinde imza parası verileceği de iddia edildi. Yabancı futbolcuların iş Türk takımları olunca kapıyı astronomik rakamlardan açması geleneği böylece bir kez daha ispatlanmış oldu.

CEYHUN KAZANCI’YA DESTEK ARTTI

Beşiktaş’ta arka arkaya önemli isimlerin transfer edilmesi sonrası Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'ya destek arttı. Siyah-beyazlı futbolseverler, sosyal medyada Kazancı lehine mesajlar paylaştı. Tecrübeli futbol adamı, Beşiktaş'a geldiği ilk dönemde sert şekilde eleştirilmişti. Yönetim de Kazancı'nın listesini transfer ederek ikinci dönemine etkili şekilde başladı.

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