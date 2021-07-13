Daniel Sturridge kampa katılıyor! Transferde büyük sürpriz…

Trabzonspor’dan ayrıldığı 2 Mart 2020’den bu yana kulüp bulamayan 31 yaşındaki Daniel Sturridge, Mallorca tarafından denemeye alındı…

İspanya La Liga ekiplerinden Real Mallorca’dan yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun kendisine yapılan daveti kabul ettiği ve 14 Temmuz tarihinden itibaren takımın hazırlık kampına katılarak takımla birlikte çalışacağı belirtildi.

Premier Lig’de Chelsea ve Liverpool formaları giydikten sonra ilk kez ülkesinin dışına çıkarak Türkiye’ye gelen Sturridge Trabzonspor kariyerinde 16 resmi müsabakaya çıkmış ve takımına 7 gol, 4 asistlik bir katkı sağlamıştı.

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe transferde harekâta başladı! Boupendza, Muriqi, Vrsaljko ve Driussi

BAHİS SKANDALI NEDENİYLE CEZA ALMIŞTI

Sturridge, Temmuz 2019’da muhtemel transferiyle ilgili kardeşine bilgi vererek bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Futbol Federasyonu tarafından 6 hafta men cezasına çarptırılmıştı.

Ara transfer döneminde Sturridge’in İspanyol temsilcisi Sevilla’ya gideceği üzerine kardeşi Leon’un bahis oynadığı tespit edilmişti.