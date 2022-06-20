Domenec Torrent sözleşme feshi için İstanbul’da

Galatasaray'da yolların ayrılması beklenen Domenec Torrent sözleşme fesih şartları için İstanbul'a geldi.

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Galatasaray’da göreve devam etmesi beklenmeyen teknik direktör Domenec Torrent, İstanbul’a geldi.

Galatasaray’ın yeni yönetimi ile bir araya gelecek İspanyol teknik adam sözleşmesinin feshi için masaya oturacak.

Sarı-kırmızılılarda Torrent’in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Okan Buruk ile kontrat imzalanması bekleniyor.

Havaalanında sorulura yanıtmalayan İspanyol teknik adam, Okan Buruk’un yeni teknik direktör olacağı konusunda da yorum yapmadı ve kendisini bekleyen araca hareket etti.

TORRENT’İN GALATASARAY KARNESİ

59 yaşındaki çalıştırıcı sarı-kırmızılı takımda 20 maçta görev aldı ve 7 galibiyet, 5 beraberlik ile 8 mağlubiyet elde etti, 1.30 puan ortalamasını tutturdu.

Uzun yıllar Pep Guardiola’nın yardımcılığını yapan İspanyol teknik adam G.Saray’dan önce New York City ve Flamengo’da çalıştı.