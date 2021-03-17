Eski futbolcu Alhaji Sesay, tecavüzden 10 yıl hapis cezası aldı

2017 yılında ülkesi Sierra Leone’den İngiltere’nin Bristol City takımına transfer olan Alhaji Sesay, 2019 yılındaki cinsel taciz suçundan yargılanıp serbest bırakılmasının ardından 2 yıl sonra bu kez hapisten kurtulamadı!

İlk tutuklanmasında, gece erken saatlerinde öptüğü kadını aramak için kadınlar tuvaletine girdiğini belirtip kimseye saldırmadığını söyleyerek ceza almayan Sesay, 1 Temmuz 2020’de Bristol City Kulübü tarafından serbest bırakıldı.

22 yaşındaki eski futbolcu, 30 Ağustos 2020’de Kuzey Londra’daki bir barda kadınlar tuvaletinde yine cinsel saldırıda bulundu.

Kadının kendisini koruması ve yardım çığlıkları atması üzerine bardan kaçan Alhaji Sesay, arkadaşlarının bara yeniden davet etmesi üzerine polis tarafından tutuklandı. Daha önceki saldırısı nedeniyle bu kez mahkemede paçayı kurtaramayan Sesay, iki tecavüz teşebbüsü ve bir tecavüz suçundan dolayı tutuklandı.

İngiliz polisi yaptığı açıklamada, “Kötü davranışı nedeniyle hiçbir pişmanlık göstermedi. Bu karar cinsel suç işleyenleri ödeyeceği bir bedel” ifadelerine yer verdi. Bir başka polis görevlisi ise soruşturmada kendilerine destek olan kurbanları takdir ederek, korkmadıkları ve suçlunun ceza almadığını sağladıkları için teşekkür etti.