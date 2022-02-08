Fenerbahçe aradığı sol beke ulaşamadı!

Sol beke devre arasında takviye yapamayan Fenerbahçe, iki yabancıda sonuca ulaşamadı. Santos, Felipe Jonatan için 7 milyon Euro istedi. Fildişili Konan için menajeri 2.8 milyon Euro imza parası talep etti. Görüşmeler tıkandı, umutlar sezon sonuna kaldı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’de önceliğin verildiği sol bek transferi yine gerçekleşmedi… Yabancı kontenjanını boşaltan ve Ghislain Konan ile Felipe Jonathan için atağa kalkan sarı-lacivertliler, yüksek ücret krizine takıldı. Fener'in Santos'a Jonatan için yaptığı 2 milyon Euro'luk teklif reddedildi. Brezilya temsilcisi, 7 milyon Euro talep edince Fenerbahçe geri adım attı. Sezon sonunda 23 yaşındaki futbolcu için yeniden temasa geçilecek.

Fildişili sol bek Ghislain Konan ile prensipte anlaşmaya varan sarı-lacivertli yönetim, darbeyi menajerden yedi. Senegalli sol bekin temsilcisi 2.8 milyon Euro imza parası talep etti. Bu rakamı aşağıya çekmek isteyen sarı-lacivertliler, devre arası için bu transferde sonuca ulaşamadı. Reims kulübüyle 1.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında el sıkışan yönetim, Konan'ı elden kaçırmak istemiyor. Sezon sonunda transferin bitmesi olası gözüküyor.

YENİ SEZONDA YABANCI SORUNU

Fenerbahçe’de sezon başı yapılan kadro mühendisliği hatası gelecek sezonda etkisini gösterecek. Sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanını boşaltma konusunda yoğun mesai harcamak zorunda kalacak. Gelecek sezon yabancı sayısı 12'ye düşecek. 13 yabancı oyuncusu bulunan sarı-lacivertli takımın Samatta, Meyer, Lemos, Allahyar ve Caulker olmak üzere 5 futbolcusu başka takımlarda kiralık olarak forma giyiyor. Rossi ve Sosa'yla yeni anlaşma yapılmayacak ve yabancı sayısı 16 olacak.