Fenerbahçe, Portekiz’den hoca bakıyor! Koç’un gözü Alex’te

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç'un önceki gün Emre Belözoğlu'na teşekkür etmesinin ardından gözler yeni teknik adama çevrildi. Portekizli teknik adamla çalışacaklarının sinyalini veren Koç'un ilk adayı Porto'dan ayrılacak olan Sergio Conceiçao. 46 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Ali Koç, başarılı teknik adamla görüşüp prensipte anlaşmayı hedefliyor. Diğer Portekizli teknik adamlar arasında Nuno Espirito Santo ve Fonseca var.

FONSECA YİNE GÜNDEMDE

2017’den beri İngiliz Wolverhampton'ı çalıştıran Nuno Espirito Santo'nun Everton'la görüştüğü öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi de 47 yaşındaki teknik adamla temasa geçecek. Roma'da görevine son verilen Paulo Fonseca ile görüşecek olan sarı-lacivertliler, 2018'de temasa geçtiği deneyimli teknik adamı yakından tanıyor. Fonseca'nın menajerleriyle yıllık ücret konusunda görüşmeler yapılıyor. Fener'in 10-15 gün içerisinde 3 teknik adamdan birisini göreve getirmesi bekleniyor.

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ALEX DE SOUZA İDDİASI

Ve sarı-lacivertlilerde her şey silbaştan… Yeni gelecek yabancı teknik adamla birlikte Samandıra'daki yerli devrimi sona erecek. Erdinç Sözer, Mehmet Aurelio, Selçuk Şahin ve Volkan Demirel'le kısa zamanda yollar ayrılacak. Kaleci antrenörü Michael Kraft'la da ilişkisini kesen sarı-lacivertli yönetimin Alex de Souza'ya yardımcı antrenör olarak teklif yapacağı ileri sürüldü.