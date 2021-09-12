Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: ‘Ben bunları bahane olarak göstermem’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig 4. haftasında Sivasspor’u konuk eden Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira 1-1 beraberlikle sona eren maçı değerlendirdi. Yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Portekizli teknik adam, sonuca rağmen futbolcularının ortaya koyduğu ruhtan memnun olduğunu dile getirdi. Hakemlerin oyunun soğumasına izin vermemesi gerektiğini dile getiren Pereira, “Ben bunları hiçbir zaman hakemi veya bu tarz şeyleri bahane olarak göstermem. Kazanmak istiyorduk maalesef olmadı” dedi. İşte Pereira’nın maç sonu açıklamaları:

“Diğer maçlarda olduğu gibi takım ruhunu sahaya koyduk ama bazı problemlerimiz vardı. Yeni oyuncular vardı, milli takımdan dönen oyuncular vardı. Bu oyuncuların kaynaşmasını sağlamak için vaktimiz yoktu. Hepsinden biraz vardı. Maç içinde bazı problemler yaşadık, kırılma anları oldu. Oyun çok fazla durdu, sakatlıktan dolayı yerde yatan çok fazla oyuncu oldu. Bugün yaptığımız hatalardan ders çıkaracağız. Geçmiş maçlarda gösterdiğimiz davranışların bazılarını ortaya koyamadık ama takım ruhu çok güzel. Takım savaştı. Taraftarlarımız fantastikti. Bugün onlara 3 puan veremedik ama tek amacımız buydu.”

“TAKIMIN RUHUNDAN MEMNUNUM”

“Sakatlıkların durumuna bakmamız gerekiyor. 1 puan beni mutlu etmiyor, her maçtan 3 puan almak isterim. Ama takımın ruhundan dolayı memnunum. Sakatlıkların ne durumda olduğunu değerlendirip iyi şekilde dinlenip bir sonraki maça hazırlanacağız.”

“BEN BUNLARI BAHANE OLARAK GÖSTERMEM”

“Herkes maçı izledi. Herkes değerlendirebilir sakatlıkları. Yüksek ritimde oynatmaya çalışıyorum takımımı. Ama rakip takımlar da istedikleri gibi oynayabilir buna bir şey diyemem. Ama hakemlerin tabii ki oyun ritmini koruması ve oyunun bu kadar durmasına izin vermemesi gerekiyor. Oyunun güzelliği açısından. Ben bunları hiçbir zaman hakemi veya bu tarz şeyleri bahane olarak göstermem. Kazanmak istiyorduk maalesef olmadı.”

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