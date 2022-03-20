Fenerbahçe’de Gustavo ve Novak günler sonra kadroda
Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ve Filip Novak Konyaspor maçıyla birlikte günler sonra kadroya girdi.
Fenerbahçe'nin Breziyalı orta sahası Luiz Gustavo, 64 gün sonra Konyaspor mücadelesiyle kadroda yer aldı. Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Luiz Gustavo, 64 günün ardından sarı-lacivertli formaya kavuştu. Teknik Direktör İsmail Kartal tarafından yedekler arasında şans verilen tecrübeli futbolcu son olarak ligin 21. Haftasında 15 Ocak'ta oynanan Antalyaspor maçında forma giymişti.
Filip Novak 57 gün sonra kadroda
Fenerbahçe'nin Çek futbolcusu Filip Novak, 57 gün sonra Konyaspor mücadelesinde kadroda yer buldu. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan mücadelede sarı-lacivertlilerin Çek futbolcusu Filip Novak yaşadığı sakatlıktan sonra 57 günün ardından formasına kavuştu. Konyaspor mücadelesinde yedek kulübesinde yer alan Çek futbolcu, son olarak Süper Lig'in 23. Haftasında oynanan Sivasspor müsabakasında kadroya girmişti.