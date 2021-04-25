Fenerbahçe’den Kasımpaşa maçı öncesi VAR operatörü açıklaması

Süper Lig 37. hafta mücadelesinde Kasımpaşa’yı ağırlayan Fenerbahçe, maçın başlamasına dakikalar kala dikkat çeken bir açıklama yayınladı.

Geçtiğimiz haftalarda bazı VAR operatörlerinin FETÖ bağlantısı olduğunu söyleyen ve yetkilileri göreve davet eden sarı lacivertliler, Kasımpaşa maçının VAR operatörüyle ilgili endişelere sahip olduklarını belirtti.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Kulübümüz, bu tehlikeli atamanın kamuoyu tarafından farkında olunmasını hassasiyetle rica etmektedir” denildi.

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yanıt: 'Tetikçileri üzerinden iftiraları yayıyorlar'

İşte Fenerbahçe’nin yaptığı o duyuru:

“Futbol Takımımızın, Süper Ligin 37. haftasında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacağı maça atanan VAR operatörü hakkında bir açıklama zorunluluğu doğmuştur. Geçmiş haftalarda, Takımımızın oynadığı Gençlerbirliği ve Galatasaray karşılaşmalarında görev alan, Gençlerbirliği maçımızda ofsayt golün verilmesinde, Galatasaray maçımızda alenen golümüzün iptal edilmesinde etkili olan görüntülerdeki çizgileri çizen kişinin maçımızda görev alacak olması endişe vericidir.

Bu tartışmalı isme ilişkin TFF'ye yaptığımız açık çağrı sonrası bu konuda TFF tarafından hiçbir iç soruşturma yapılmaksızın adli mercilere iletilmiş, o mecrada henüz müspet/menfi bir sonuç olmamasına rağmen bu şahıs bugün tekrar maçımıza atanmıştır. Bu maçta yine tartışmalı bir VAR prosedürü yaşanma ve ligin kaderinin etkilenmesi ihtimali dikkate alınmaksızın yapılan bu atamanın açıklaması; en iyi ihtimalle bir hata ile daha korkutucu ihtimal ile ise bir kasıtla gerçekleştirilmiş olma olasılığıdır.

Kulübümüz, bu tehlikeli atamanın kamuoyu tarafından farkında olunmasını hassasiyetle rica etmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü”