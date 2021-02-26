Fenerbahçeli Jose Sosa’yı hırs bastı!

Fenerbahçe adına sezonun flaş transferlerinden olan ancak beklentileri şu ana kadar karşılayamayan Jose Sosa, Trabzonspor randevusuna özel olarak hazırlanıyor.

Erol Bulut'un daha fazla sorumluluk almasını istediği Arjantinli, dev maçta 8 numara olarak görev yapacak, savunma ile hücum arasındaki pas bağlantısını sağlayacak.

Son idmanların en istekli ismi olarak öne çıkan Sosa, dev maçta skora etki etmek istiyor. Göztepe maçında 12.5 km. koşan 35'lik yıldız, 21 Kasım 2020'den bu yana süren gol hasretini Trabzonspor'a karşı dindirme amacında.

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Samatta çıkmadı

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'a bileniyor. Taktik ve teknik çalışmaların yapıldığı dünkü idmana Samatta ve Sadık katılmadı. İki oyuncunun bel ağrıları yaşadığı ve dev maçta riske edilmeme ihtimali olduğu belirtildi. Özel program dahilinde çalışan İrfan Can ise kontrollü yükleme idmanı yaptı.