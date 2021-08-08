Fenerbahçe’nin 114 yıllık tarihi 7480 görselle Vakt-i Fener’de!

Sanatçı Burak Karavit, Fenerbahçe Kulübü'nün 114 yıllık serüvenini 7480 görselde anlattı. 2 milyon fotoğrafın arasından seçilen özel anlar, sarı-lacivertlilerin başarılarla dolu geçmişine ışık tutuyor. 1907 adet üretilecek dev eser, 5 bin Euro’dan satılıyor.

YAŞAR ANTER

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Standart boyut

Fenerbahçe’nin 114 yıllık tarihini kavramsal kolaj sanatçısı Burak Karavit üç boyutlu dev tabloya sığdırdı. Bodrum'daki Antika ve Sanat Fuarı'nda kurulan Fenerbahçe standında, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt, proje koordinatörü Tuana Yazıcı, proje sorumlusu Sema Yula ile birlikte üç boyutlu eserini tanıtan sanatçı Karavit, Vakt-i Fener isimli eserini ve projesinin bilinmeyenlerini SÖZCÜ HaftaSonu okurları için paylaştı.

Aynı zamanda halen 800 üyesi bulunan Fenerbahçe ABD Derneği'nin kurucusu üyesi olan Burak Karavit şunları kaydetti: “Tarihi, başarıları,

efsaneleri ve ilkleri ile her döneme adını altın harflerle adını yazdıran Fenerbahçe, Vakt-i Fener projesi ile yine dünyada bir ilke imza attı. Çünkü bu eser Fenerbahçe'nin gönüllere taht kurmuş ve 114 yıllık tarihini 1907'lerden bugüne uzanan tarihi anıları kronolojik sırayla anlatan görsel bir biyografidir.”

“RAKİPLER DE ALDI”

“Bugüne kadar 250 adet yaptık ve Hollanda, Almanya, ABD ve Türkiye'de 250 adet sattık. Eserimizin en önemli özelliği, Galatasaray ve Beşiktaşlı iş insanlarımızın da bu tablodan satın almış olmaları. Adet olarak 1907'ye geldiğimizde imalatı durduracağız. Dünyada bir spor kulübünün 114 yıllık tarihini üç boyutlu bir tabloda anlatan ilk eser olma özelliğini taşıyan Vakt-i Fener, gelecek nesillere aktarılacak ve ilelebet yaşayacak bir eser olma özelliğini taşıyor.”

ATATÜRK VE FENERBAHÇE

Vakt-i Fener'e, farklı açılardan bakıldığında tablonun merkezindeki görsel değişiyor. Burak Karavit, şöyle anlatıyor: “Eserin kalbinde Fenerbahçe'nin arması ile Atatürk fotoğrafı var. Farklı açılardan bakıldığında yüzlerce görsel 114 yıllık geçmişi gözler önüne seriyor. Üç boyutlu baskı tekniği ve 18 mm.'lik MDF üzerine cam materyal ile C-Print ve 3D Lenticular tekniği kullanılarak yapılan bu tür bir çalışma dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.”

2 MİLYON GÖRSEK İNCELENDİ

Burak Karavit, 1907 yılından itibaren arşivlenen yaklaşık 2 milyona yakın görseli tek tek incelediğini ve topladığını, bunun da altı ay sürdüğünü anlattı: “Fotoğrafların önemli bölümü siyah beyaz ve karta basılıydı. Bunlar üzerinde çalışmamız oldukça zor oldu. Yaklaşık iki yıl süren çalışma sonunda Fenerbahçe'nin 1907 yılında başlayan tarihi ile ilgili kronolojik görsel biyografisini yansıtan proje gün ışığına çıktı. Eser, 7 bin 480 görselden oluşuyor.”

İSİM BABASI ALP ARMUTLU

Projenin ismini belirlemek için beyin fırtınası yapıldı. Yaklaşık 100 isim üzerinde duruldu. Sonunda Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul 1881 sanat platformunun yöneticisi Alp Armutlu'nun bulduğu Vakt-i Fener'de karar kılındı.

MUHAMMED ALİ’NİN TABLOSUNU ERTELEDİ

Fenerbahçe ABD Derneği Başkanı Fatih Akarsu'dan gelen talep üzerine 2019 yılının mart ayında projeyi oluşturmaya başladığını vurgulayan

Burak Karavit, şunları kaydetti: “Muhammed Ali'nin Louisiana'daki müzesinde sergilenecek biyografik tablosu için hazırladığım projeyi erteledim.”

FİYATI 5 BİN EURO

Fenerbahçe’nin 114 yıllık tarihini aktaran Vakt-i Fener, 5000 Euro'dan satılıyor. Eserle birlikte tanıtım kitabı, Başkan Ali Koç'un imzaladığı teşekkür mektubu, Vakt-i Fener nazar boncuğu ve sanatçının ıslak imzalı tablosu veriliyor.

Burak Karavit kimdir?

Yaklaşık 20 yıldır ABD'nin New York kentinde yaşayan evli ve bir çocuk babası kavramsal kolaj sanatçısı 47 yaşındaki Burak Karavit, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun.