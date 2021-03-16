Fenerbahçe’nin savcılık çağrısı yaptığı Ahmet Çakar’dan açıklama: O hakemin adını vermem

Fenerbahçe Kulübü 2-1 kaybedilen Gençlerbirliği maçının ardından eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar’a faal bir hakemin ‘Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacaklar’ diyerek bir operasyon iddiasında bulunması üzerine Cumhuriyet Savcılığı’nı göreve çağırmıştı.

Sarı lacivertli kulüp resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı ve TFF’nin savcılığa başvurusunu olumlu karşıladığını belirtti ancak yorumcu Ahmet Çakar’ın, “Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacaklar” sözleri ile ilgili de hukuki adımların atılmasını talep etmişti.

Çeşitli iddiaların ortaya atıldığı maçtan sonra Türkiye Futbol Federasyonu da konunun araştırılması için savcılığa başvuru yapıldığını açıklamıştı. Eski hakem ve TV yorumcusu Ahmet Çakar görüştüğünü iddia ettiği hakemle ilgili Fenerbahçe Kulübü’nün girişimleri sonrası yeni bir açıklamada bulundu.

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‘İŞKENCE YAPSALAR BİLE BU HAKEMİ SATMAM’

Ahmet Çakar, Beyaz TV’de yayınlanan programda görüştüğü hakemin ismini vermeyeceğini açıkladı. Savcılığı göreve çağıran Fenerbahçe’den kimsenin kendisini aramadığını belirten Çakar, “Bana işkence yapsalar bile ben bu hakemi satmam, ismini vermem. İsmi de önemli değil. Beni kimse TFF’den arayıp da ‘Hocam bu ne iş?’ demedi. Fenerbahçe’den de kimse beni aramadı. MHK Başkanı Serdar Tatlı da beni aramadı. Bana meczup muamelesi de yapabilirler ama o zaman benim laflarım üzerinden soruşturma başlatmayın” şeklinde konuştu.

Sarı lacivertli kulübün iddialara ilişkin bahsi geçen TV programındaki yorumların ihbar olarak kabul edilmesini ve Cumhuriyet Savcılarının gerekli hukuki adımları atması gerektiğini söylemesinin ardından Ahmet Çakar’ın sözleri yeniden gündem olmuştu.

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FENERBAHÇE’DEN FETÖ AÇIKLAMASI

Sarı lacivertlilerin yöneticisi Selahattin Baki de Gençlerbirliği mücadelesi sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek futboldan FETÖ'nün temizlenmesi gerektiğini söylemişti.

“FETÖ'cü zihniyet bilerek Fenerbahçe taraftarının sinir uçlarıyla oynayıp, insanları sokağa döküp kaos yaratmak istiyor” diyen Selahattin Baki, “Sayın Cumhurbaşkanımız önde olmak üzere futbolu sevenler olduğunu biliyorum, lütfen bir temizlik bekliyoruz artık” ifadelerini kullanmıştı.

Gençlerbirliği'nin ikinci golünün ofsayt olduğunu söyleyen Baki, “Bugünkü VAR operatörü, birkaç hafta önce oynanan maçta bizim yine ofsayt diye golümüzü iptal eden kişi. Bu kişinin kim olduğunun araştırılmasını devletimizden istirham ediyorum” sözlerini söylemişti.