Ferdi Kadıoğlu: Birbirimize biraz daha alışmamız lazım

UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'nı 4-0 yenen A Milli Takım'da ilk kez forma giyen Ferdi Kadıoğlu ve Merih Demiral mücadele sonrası konuştu.

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A Milli Takım formasını ilk kez giyen Ferdi Kadıoğlu, ilk 11’de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi. Sol bekte görev yapan Ferdi, Faroe Adaları maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İlerleyen dönemde takım olarak daha iyi anlaşacaklarını belirten genç oyuncu, “İlk maçım için çok heyecanlı ve gururluydum. Net bir galibiyet aldık. 4 maçta 4 galibiyet hedefimiz var. Bu yolda ilerlemek istiyoruz. Birbirimize biraz daha alışmamız lazım bugün benim ilk maçımdı. Zamanla saha içinde çok daha iyi anlaşabiliyor hale geleceğimizden eminim” ifadelerini kullandı.

MERİH DEMİRAL: BİRAZ GEÇ AÇILDIK

Galibiyette takımın 4. golünü atan Merih Demiral da maç sonu canlı yayında şöyle konuştu;

“Taraftarlarımıza çok teşekkürler bizi çok iyi desteklediler. Böyle maçlar zor oluyor, biraz geç açıldık. Orada Enes’in golünü biraz çalmış oldum. Seviyorum böyle oynamayı Atalanta’da böyle oynuyoruz.”