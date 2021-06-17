Galatasaray Başkan adayı İbrahim Özdemir: ‘Ralf Rangnick ile anlaştık’

Galatasaray Kulübü’nün 19 Mayıs Cumartesi günü yapacağı Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı’nda başkanlık için yarışacak adaylardan İbrahim Özdemir, teknik direktör konusunda açıklamada bulundu. Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Galatasaray’ın sportif başarılarında katkısı büyük olan Teknik Direktörümüz Fatih Terim, sporcu ve teknik adam olarak adı kulübümüzle özdeşleşmiş değerli bir arkadaşımızdır. Adaylığımızı açıkladıktan itibaren, ahde vefanın bir gereği olarak Fatih Terim’le devam etme yönünde niyet bildirdik. Diğer Başkan adaylarından da seçim çalışmalarında hocayı rahat bırakmalarını ve ismini yıpratmamalarını istedik. Ancak, bu talebimiz karşılık görmemiştir. Kendisinin de bu süreçten rahatsızlık duyduğu kanaatindeyiz.

Önümüzde ön eleme maçları dururken, takımın teknik direktörsüz bırakılması düşünülemez. Galatasaray’ın yönetim, teknik direktör ve oyuncular açısından alternatifleri zengindir. Bu anlayışla, seçimi kazanmamız halinde Galatasaray Teknik Direktörlüğü görevi için Alman teknik adam Ralf Rangnick ile ön görüşme yapılmış ve prensipte mutabakat sağlanmıştır.

Başarılarıyla dünya çapında üne sahip Ralf Rangnick, spor kamuoyunca yakından tanınan Mane, Keita, Upamecano, Haaland, Konate, Kimmich, Werner ve Szoboszlai gibi pek çok süper yıldızı keşfedip futbol dünyasına kazandıran, sistemli ve disiplinli bir teknik adamdır. Ayrıca, Bayern Münih’teki görevinin sona ermesi beklenen bilim insanı ve fizik hazırlayıcı Prof.Dr. Holger Broich’i kondisyoner olarak teknik ekibe dahil etme yönündeki temaslarımız sürmektedir.

Yönetime geldiğimiz takdirde futbol aklımızın Ralf Rangnick olacağını, spor kamuoyuna ve Galatasaraylılara saygıyla duyururuz.”