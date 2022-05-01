Galatasaray taraftarından yönetime tepki!

Galatasaraylı taraftarlar, Sivasspor maçında yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde oynadığı Sivasspor'a 3-2 kaybetti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadelede Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve istifaya davet etti.

Maç öncesinde de takım kadroları anons edilirken, Teknik Direktör Domenec Torrent de ıslıklandı. Taraftarlar ayrıca futbolculara oynadıkları oyundan dolayı tepki gösterildi. Galatasaray-Sivasspor maçını Nef Stadyumu'nda 28 bin 197 taraftar takip etti.

EVİNDE 5 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla aslan evinde 5 maç sonra kaybetti. Cimbom bu süreçte Kayserispor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor’u da yenmişti.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.