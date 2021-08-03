Galatasaray’da Halil Dervişoğlu taktiği

Galatasaray'ın geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu'nun yeniden transfer edilmesi için titiz bir çalışma yürütülüyor.

MESUT YİLDİRİM

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Halil Dervişoğlu ile ilgili kulübünün kararını beklediklerini söylerken SÖZCÜ, işin arka planını öğrendi.

Fatih Terim'in çok istediği genç oyuncu için Başkan Elmas, kulübü Brentford CEO'su Jon Varney ile sık sık telefonda görüşüyor. İngilizler, A Milli futbolcuyu hazırlık kampında deniyor. Teknik heyetin bu konuda raporu bekleniyor.

Halil Dervişoğlu da Galatasaray'a transferi için kulüp yönetimiyle görüştü. Sarı-kırmızılılar, şimdilik ‘bekle ve gör' taktiğini uyguluyor.