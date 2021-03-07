Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: ’44 yıllık özlemi sonlandıracağız’

TFF 1. Lig'de fırtınalar estiren Giresunspor her geçen hafta Süper Lig'e biraz daha yaklaşıyor. 16 haftalık yenilmezlik, üst üste ise 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan yeşil-beyazlılar beklentilerin üstünde bir performansla zirveye oturdu. Karadeniz temsilcisinin teknik direktörü Hakan Keleş sezon başında yaşadıkları zorluklardan bu noktaya gelmelerinin kolay olmadığına dikkat çekti.

Lig rekoru kırdık

Sezona iyi başlayamadıklarını ancak sonrasında toparlandıklarını belirten Keleş şunları söyledi: “Sıfırdan bir takım kurmuştuk. Takım uyumunu sağladıktan sonra üst üste 12 kez galibiyet gelerek bu ligin rekorunu kırdık. Mütevazı bir kadromuz var. Büyük bütçeli takımlarla yarışıyoruz. Devre arasında Bursa ve Eskişehir'le birlikte transfer yapmayan 3 takımdan birisiyiz. Biz mevcut oyuncularımıza güvendik. Onlar da bizleri mahcup etmediler.”

68 puan yeterli olur

“Ligin boyu kısalıyor, 3. sıradaki rakibimizle aramızda sadece 7 puan fark var. Son haftalara doğru play-off hattındaki rakiplerimizle maçlar yapacağız. Oraya biraz daha kredili bir şekilde gitmek istiyoruz. Kafamızda bir puan hedefi belirledik. Geçen sene Hatayspor 66, Erzurumspor 63 puanla Süper Lig'e çıkmış, biz şu anda 53 puan sahibiz. Yaklaşık 15 puan daha aldığımızda 68 puanın bizi rahatlıkla Süper Lig'e çıkarabileceğini

düşünüyorum.”

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Sıfırdan yapılanma yaptık

“Kulüpte sıfırdan bir yapılanma vardı. Başkanımızla aşama aşama düzenimizi oturttuk. Sezon başı sözleşmesi devam eden 1 oyuncumuz vardı ve transfer tahtamız kapalıydı. Genç oyuncularla kampa gittik. Bu nedenle kampta hazırlık maçı yapamadık. Ligdeki ilk maçımıza gençlerle çıktık. Giresun halkının 44 yıllık süren bir Süper Lig özlemi var. Onu sonlandırmak için çaba gösteriyoruz.”

Tek hedef Süper Lig

“Şu anda tek hedefim şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmek, başka bir şey düşünmüyorum. Önemli olan sonuç almak. Bu sonuca ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Artık bizim final maçlarımız var, inşallah onları da güzel bir şekilde atlatıp mutlu sona ulaşırız.”

Altyapıdan gelenler var

“Genç oyuncularımızı altyapıdan A takıma kazandırmak için sezon başında ilk 15 gün onlarla antrenman yaptım. Erol Can'ı kadromuza kattık. Fatih, Arda, Alperen, Atakan gibi altyapıdan A takıma kazandıracağımız oyuncularımız var. Onlara da zamanı geldiğinde şans vereceğiz.”

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Onurcan Piri: Muslera’yı ayrı seviyorum

Takımın altyapısından yetişen kaleci Onurcan Piri, Süper Lig yolunda ilerledikleri maratonda bir Giresunlu olarak ekstra motive olduğunu söyledi. 26 yaşındaki file bekçisi hedeflerini anlatırken, “Başarının sırrı içeride aile ortamı. İlk hedefim Giresunspor'un Süper Lig'e çıkarmak. Tabii ki herkesin bir hayali vardır, Türkiye'de 4 büyük kulüpte forma giymek. Yaşım 26, neden olmasın?. Muslera'ya ayrı bir sevgim ve saygım var. Ben bir kaleci olarak Muslera'nın Türk futboluna çok şey kattığını düşünüyorum. Gençlere örnek oldu. Rüştü Reçber, Volkan Demirel, yabancılardan Muslera ve Taffarel benim örnek aldığım isimler” ifadelerini kullandı.

Erol Can Akdağ: “Milli Takım’ı istiyorum”

Giresun altyapısının yetiştirdiği bir başka değerlerden biri olan Erol Can Akdağ da mutlu sona çok yaklaştıklarını söyledi. “4-5 galibiyetin Giresunspor'a şampiyonluğu getireceğini düşünüyorum. 65 ya da 66 puanın bizi şampiyon yapacağına inanıyorum” diyen 24 yaşındaki orta saha, şöyle devam etti: “Takımda oynayan oynamayan herkes birlikte savaşıyor. 44 yıllık bir Süper Lig hasreti var ve uzun yıllar sonra bu hedefe çok yaklaşmış durumdayız. Hedefim önce Giresunspor ile şampiyonluk yaşamak ve bu formayla Süper Lig'de yer almak. Her futbolcu gibi A Milli Takım formasını giymeyi de çok istiyorum. En büyük hedefim bu. Bunun için de çok çalışıyorum.”