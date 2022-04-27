Göztepe’de iki isimle yollar ayrıldı

Süper Lig’den düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Göztepe’de iki isim ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

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Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalıp ligden düşmesi kesinleşen Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Stjepan Tomas, sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 6 karşılaşmada sadece 1 puan alabilmişti.

Göztepe, Stjepan Tomas’ın ayrılığı ile ilgili yaptığı açıklamada “Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Soner Aydoğdu ile de yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekibin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada ise “Oyuncumuz Soner Aydoğdu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Soner Aydoğdu’ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz” denildi.